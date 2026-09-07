Как визуально увеличить глаза: простые бьюти-приемы от визажистов

Грамотный макияж глаз способен мгновенно освежить лицо и сделать взгляд более открытым и выразительным. Для достижения этого эффекта не требуются сложные техники, ведь решающую роль играют точечные световые акценты и правильные текстуры.

Как отмечают бьюти-эксперты немецкого Vogue, правильно подобранные техники макияжа способны визуально увеличить глаза и сделать взгляд открытым независимо от их естественной формы. Главная задача заключается в сохранении баланса пропорций и грамотной работе со светом.

Стратегические светлые акценты и консилер

Светлые сияющие тени во внутренних уголках глаз и посередине века отражают свет и создают эффект отдохнувшего взгляда. Для мягкой глубины выбирайте сатиновые коричневые или нежные серые оттенки вместо насыщенного черного пигмента.

Точечное нанесение легкого консилера во внутренние и наружные уголки глаз, а также под дугу брови визуально подтягивает веки и освежает лицо.

Как сделать взгляд более открытым: смотрите видео

Правильный изгиб ресниц и аккуратные стрелки

Вместо густых накладных ресниц отдавайте предпочтение естественному изгибу, зафиксированному щипцами у самого начала роста. Наносите тушь, уделяя особое внимание корням, оставляя кончики легкими, чтобы изгиб не терялся в течение дня.

Для нижней слизистой выбирайте мягкий бежевый каял вместо контрастного белого. Линию подводки делайте тонкой в наружной трети века с легким подъемом вверх.

Фиксация бровей для эффекта лифтинга

Низко опущенный хвостик бровей визуально утяжеляет веко и уменьшает пространство вокруг глаз. С помощью геля зачесывайте волоски вверх и немного вбок, формируя четкую и приподнятую дугу.

Как открыть взгляд с помощью бровей: смотрите фото

Выбирайте светлые тени

Темные оттенки теней визуально утяжеляют взгляд, тогда как светлые оттенки помогают "открыть" глаза. Лучше выбирать кремовые оттенки: светло-коричневые, молочные. Также можно обратить внимание на светло-серые тени, которые могут добавить глубины без лишнего драматизма.

Какие тени выбрать для визуального увеличения глаз: смотрите фото

Чтобы ваш бьюти-образ выглядел безупречно и держался весь день, ловите золотые правила идеального макияжа, которые помогут избежать основных ошибок при подготовке кожи и нанесении средств.