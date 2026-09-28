Смелые вырезы, перья и море блеска: самые яркие наряды звезд на церемонии MTV VMA 2026

В ночь с 27 на 28 сентября состоялась долгожданная церемония MTV Video Music Awards. Сеть гудит от обсуждений модных образов звезд, которые отказались от привычных вечерних платьев и продемонстрировали смелые и необычные наряды от ведущих мировых дизайнеров.

О лучших нарядах знаменитостей на церемонии MTV VMA 2026 уже рассказало издание Who What Wear.

Лучшие образы звезд на VMA 2026

Певица Тейлор Свифт вышла к фотографам в платье от Tamara Ralph, которое для нее подобрал стилист Джозеф Касселл Фалконер. Образ артистки состоял из черного бархатного верха без рукавов и прямой серебристой юбки, полностью расшитой пайетками.

Певица Charli xcx обратилась к эстетике "нулевых" вместе со стилистом Крисом Гораном. Бренд Saint Laurent подготовил для певицы черный бархатный костюм. В частности, ультракороткий топ с прозрачной вставкой на груди и длинную юбку с очень низкой посадкой.

Актриса Пэрис Хилтон выбрала привычный для себя яркий образ от The Blonds. Она появилась в серебристом мини-платье из металлической сетки с глубоким декольте, которое дополнила высокими сапогами-гладиаторами с камнями и длинными перчатками в тон.

LISA, участница южнокорейской группы Blackpink, удивила гостей контрастным нарядом красного цвета. Она надела легкое полупрозрачное платье от Quine Li, а сверху накинула массивное меховое пальто с длинным шлейфом от The Attico.

Американская певица Normani продемонстрировала футуристический образ от бренда Robert Wun. Металлический темно-золотой комбинезон переходил в пышную плиссированную юбку, а главной изюминкой наряда стал огромный объемный цветок на плече.

Австралийский певец Трой Сиван посетил церемонию награждения в костюме от Erdem, над которым работал стилист Марк Форне. Артист сочетал строгий черный пиджак и белую рубашку с необычной детализацией – с черной тканью на талии и белыми перьями на штанах.

Певица Тейяна Тейлор вместе со стилистами Wayman + Micah выбрала бренд Zuhair Murad. Она вышла на красную дорожку в платье из полупрозрачного черного кружева с глубоким вырезом, которое модельеры украсили густым пером на рукавах и подоле.

Кстати, мы уже опубликовали материал о победителях премии MTV VMA этого года.