Сандра Буллок вразила розкішним образом і показала, як носити леопардовий принт після 60 років

Леопардовий візерунок давно здобув статус вічної класики, яка ніколи не виходить із моди, але потребує грамотного стилізування. Головне — навчитися правильно його носити, аби вигляд був елегантним і дорогим.

Ефектний вихід голлівудської зірки Сандри Буллок став найкращим доказом того, що цей принт ідеально пасує жінкам 60+. Поява акторки на червоній доріжці вкотре підтвердила: вік – це не привід відмовлятися від сміливих та виразних анімалістичних малюнків.

Леопардова розкіш на червоній доріжці

Приводом для гучної появи зірки стала європейська прем'єра фільму "Практична магія 2" (Practical Magic 2), яка відбулася у лондонському кінотеатрі Odeon Luxe Leicester Square. 62-річна оскароносна акторка прикувала до себе увагу всіх фотографів, обравши розкішну вечірню сукню від бренду Givenchy із осінньої колекції 2026 року. Головна фішка образу – великий леопардовий принт та драпірування.

Сандра Буллок у леопардовій сукні: дивіться фото

Конструкція сукні виявилася надзвичайно ефектною: приталений корсетний верх без бретелей та довга спідниця до кісточок з пікантним високим розрізом по правій нозі. Головною деталлю силуету став гіперболізований, акцентний бант на стегні, який надав аутфіту архітектурності та підкреслив талію.

Акцентні деталі та класичне взуття

Довжина спідниці та розріз дозволили акторці продемонструвати й взуття. Сандра доповнила хижий принт чорними босоніжками від того ж дому Givenchy із ремінцем у формі літери "Т" (T-strap). Ці босоніжки з відкритим носком, квадратним мисом та грайливими торочками з помпонами стали сучасним прочитанням ретро-стилю 1920-х років. Чорне лаковане взуття ідеально збалансувало насичений анімалістичний візерунок сукні, не перевантажуючи загальний ансамбль. Як вам образ Сандри?

Сандра Буллок у сукні з леопардовим принтом: дивіться фото

До речі, цього сезону в моду повертається ще один анімалістичний принт. Модні дівчата вже носять з ним сумки та інші аксесуари.