Ефектний вихід голлівудської зірки Сандри Буллок став найкращим доказом того, що цей принт ідеально пасує жінкам 60+. Поява акторки на червоній доріжці вкотре підтвердила: вік – це не привід відмовлятися від сміливих та виразних анімалістичних малюнків.

Леопардова розкіш на червоній доріжці

Приводом для гучної появи зірки стала європейська прем'єра фільму "Практична магія 2" (Practical Magic 2), яка відбулася у лондонському кінотеатрі Odeon Luxe Leicester Square. 62-річна оскароносна акторка прикувала до себе увагу всіх фотографів, обравши розкішну вечірню сукню від бренду Givenchy із осінньої колекції 2026 року. Головна фішка образу – великий леопардовий принт та драпірування.

Сандра Буллок у леопардовій сукні: дивіться фото

Конструкція сукні виявилася надзвичайно ефектною: приталений корсетний верх без бретелей та довга спідниця до кісточок з пікантним високим розрізом по правій нозі. Головною деталлю силуету став гіперболізований, акцентний бант на стегні, який надав аутфіту архітектурності та підкреслив талію.

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Акцентні деталі та класичне взуття

Довжина спідниці та розріз дозволили акторці продемонструвати й взуття. Сандра доповнила хижий принт чорними босоніжками від того ж дому Givenchy із ремінцем у формі літери "Т" (T-strap). Ці босоніжки з відкритим носком, квадратним мисом та грайливими торочками з помпонами стали сучасним прочитанням ретро-стилю 1920-х років. Чорне лаковане взуття ідеально збалансувало насичений анімалістичний візерунок сукні, не перевантажуючи загальний ансамбль. Як вам образ Сандри?

Сандра Буллок у сукні з леопардовим принтом: дивіться фото

До речі, цього сезону в моду повертається ще один анімалістичний принт. Модні дівчата вже носять з ним сумки та інші аксесуари.