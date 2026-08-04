Як пише E! Online, зебровий принт цього сезону зміцнився не лише в сумках, а й в інших аксесуарах, що легко додають образу виразності без складних стилістичних рішень. На практиці тренд уже підхопили як великі модні бренди, так і зірки, які показали, що смужки можуть працювати і в денному, і у вечірньому гардеробі.
Анімалістичні мотиви давно мають у моді свій стабільний статус, але саме зеброві смужки нині мають найбільш свіжий вигляд. Їх люблять за графічність і здатність оживити навіть найпростішу річ, тому брендовані аксесуари з таким малюнком швидко опинилися в центрі уваги.
Модні літні сумки з принтом зебри / фото з інстаграму
Які сумки із принтом зебри обирають зірки
Серед помітних прикладів є сумка Verafied Zebra Shoulder Bag, яку вже встигли виділити як один із найвдаліших варіантів у цьому напрямку. Також у фокусі опинилася Staud Tommy Beaded Shoulder Bag, що зберігає популярність завдяки бісерній фактурі, формі baguette та зручному плечовому ременю.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Не менш цікавим варіантом стала Reformation Aurora Shoulder Bag, яка продовжує лінію бісерних аксесуарів у більш стриманому, вечірньому форматі. Для тих, хто хоче м'якший анімалістичний акцент, бренд Dolce Vita пропонує модель Kairo Zebra Genuine Calf Hair Shoulder Bag з коричневими смужками та натуральною фактурою calf hair.
Кендалл Дженнер вийшла на прогулянку з сумкою зеброю / Getty Images
Які моделі сумок найкраще працюють на кожен день?
У повсякденних образах добре себе показують і більш практичні моделі. Наприклад, Dolce Vita Maro Raffia Tie Bag поєднує плетену основу, бордову шкіру та золоту фурнітуру, тому має доречний вигляд не лише на відпочинку, а й у робочих комплектах.
Для компактного формату підійде Steve Madden Sabine Bag Zebra, де є місце для найнеобхіднішого, а декоративні bag charms додають речі характеру. Тим, хто шукає сумку на щодень, варто придивитися до Reformation Elena Tote Bag: її місткість і зручна форма роблять модель практичним варіантом на осінь.
А от Дженніфер Лоуренс для своїх повсякденних виходів обирає не формат сумки, а рюкзака. Модель Fendi з зебровим принтом компактна, зручна і може ідеально вписатися як у міський лук, так і у вечірній комплект.
Дженніфер Лоуренс з рюкзаком з принтом зебра: дивіться фото
Дженніфер Лоуренс показала трендовий рюкзак / скриншот з інстаграму
Як носити зебровий принт, щоб він мав доречний вигляд
Стилісти радять не перевантажувати образ, коли йдеться про такий активний мотив. Найкраще зеброва сумка працює в парі з однотонним пальтом, трикотажем, костюмними тканинами або простими джинсами без додаткового декору.
Саме в аксесуарах цей принт дає потрібний ефект без надмірності, а стриманіші відтінки коричневого допомагають пом'якшити його графічність. Тому тренд легко адаптувати і для тих, хто хоче додати образу виразності, і для тих, хто віддає перевагу більш спокійній подачі.
Як носити сумку з принтом зебра / фото з інстаграму
На тлі осінніх покупок зебровий принт добре поєднується з шоколадно-коричневою палітрою, яка також стає однією з ключових у цьому сезоні. Разом ці відтінки створюють більш м'який і продуманий образ, у якому акцент не виглядає випадковим.
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