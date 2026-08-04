Як пише E! Online, зебровий принт цього сезону зміцнився не лише в сумках, а й в інших аксесуарах, що легко додають образу виразності без складних стилістичних рішень. На практиці тренд уже підхопили як великі модні бренди, так і зірки, які показали, що смужки можуть працювати і в денному, і у вечірньому гардеробі.

Анімалістичні мотиви давно мають у моді свій стабільний статус, але саме зеброві смужки нині мають найбільш свіжий вигляд. Їх люблять за графічність і здатність оживити навіть найпростішу річ, тому брендовані аксесуари з таким малюнком швидко опинилися в центрі уваги.



Модні літні сумки з принтом зебри / фото з інстаграму

Які сумки із принтом зебри обирають зірки

Серед помітних прикладів є сумка Verafied Zebra Shoulder Bag, яку вже встигли виділити як один із найвдаліших варіантів у цьому напрямку. Також у фокусі опинилася Staud Tommy Beaded Shoulder Bag, що зберігає популярність завдяки бісерній фактурі, формі baguette та зручному плечовому ременю.

Не менш цікавим варіантом стала Reformation Aurora Shoulder Bag, яка продовжує лінію бісерних аксесуарів у більш стриманому, вечірньому форматі. Для тих, хто хоче м'якший анімалістичний акцент, бренд Dolce Vita пропонує модель Kairo Zebra Genuine Calf Hair Shoulder Bag з коричневими смужками та натуральною фактурою calf hair.



Кендалл Дженнер вийшла на прогулянку з сумкою зеброю / Getty Images

Які моделі сумок найкраще працюють на кожен день?

У повсякденних образах добре себе показують і більш практичні моделі. Наприклад, Dolce Vita Maro Raffia Tie Bag поєднує плетену основу, бордову шкіру та золоту фурнітуру, тому має доречний вигляд не лише на відпочинку, а й у робочих комплектах.

Для компактного формату підійде Steve Madden Sabine Bag Zebra, де є місце для найнеобхіднішого, а декоративні bag charms додають речі характеру. Тим, хто шукає сумку на щодень, варто придивитися до Reformation Elena Tote Bag: її місткість і зручна форма роблять модель практичним варіантом на осінь.

А от Дженніфер Лоуренс для своїх повсякденних виходів обирає не формат сумки, а рюкзака. Модель Fendi з зебровим принтом компактна, зручна і може ідеально вписатися як у міський лук, так і у вечірній комплект.

Дженніфер Лоуренс з рюкзаком з принтом зебра: дивіться фото



Дженніфер Лоуренс показала трендовий рюкзак / скриншот з інстаграму

Як носити зебровий принт, щоб він мав доречний вигляд

Стилісти радять не перевантажувати образ, коли йдеться про такий активний мотив. Найкраще зеброва сумка працює в парі з однотонним пальтом, трикотажем, костюмними тканинами або простими джинсами без додаткового декору.

Саме в аксесуарах цей принт дає потрібний ефект без надмірності, а стриманіші відтінки коричневого допомагають пом'якшити його графічність. Тому тренд легко адаптувати і для тих, хто хоче додати образу виразності, і для тих, хто віддає перевагу більш спокійній подачі.



Як носити сумку з принтом зебра / фото з інстаграму

На тлі осінніх покупок зебровий принт добре поєднується з шоколадно-коричневою палітрою, яка також стає однією з ключових у цьому сезоні. Разом ці відтінки створюють більш м'який і продуманий образ, у якому акцент не виглядає випадковим.

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