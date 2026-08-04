Как пишет E! Online, в этом сезоне зебровский принт укрепил свои позиции не только в сумках, но и в других аксессуарах, что легко придает образу выразительности без сложных стилистических решений. На практике этот тренд уже подхватили как большие модные бренды, так и звезды, которые показали, что полоски могут смотреться как в дневном, так и в вечернем гардеробе.

Анималистические мотивы давно занимают прочное место в моде, но именно полоски в стиле зебры сейчас выглядят наиболее свежо. Их любят за графичность и способность оживить даже самую простую вещь, поэтому брендовые аксессуары с таким рисунком быстро оказались в центре внимания.



Модные летние сумки с принтом зебры / фото из инстаграма

Какие сумки с принтом зебры выбирают звезды

Среди ярких примеров – сумка Verafied Zebra Shoulder Bag, которую уже успели выделить как один из самых удачных вариантов в этом направлении. Также в центре внимания оказалась сумка Staud Tommy Beaded Shoulder Bag, что сохраняет популярность благодаря бисерной фактуре, форме "багет" и удобному плечевому ремню.

Не менее интересным вариантом стала сумка Reformation Aurora Shoulder Bag, которая продолжает линию бисерных аксессуаров в более сдержанном, вечернем формате. Для тех, кто предпочитает более мягкий анималистический акцент, бренд Dolce Vita предлагает модель Kairo Zebra Genuine Calf Hair Shoulder Bag с коричневыми полосками и натуральной фактурой calf hair.



Кендалл Дженнер вышла на прогулку с сумкой в зебровом принте / Getty Images

Какие модели сумок лучше всего подходят для повседневной носки?

В повседневных образах хорошо смотрятся и более практичные модели. Например, Dolce Vita Maro Raffia Tie Bag сочетает плетеную основу, бордовую кожу и золотую фурнитуру, поэтому уместно смотрится не только на отдыхе, но и в рабочих нарядах.

Для компактного формата подойдет Steve Madden Sabine Bag Zebra, где есть место для самого необходимого, а декоративные bag charms придают сумке характер. Тем, кто ищет сумку на каждый день, стоит присмотреться к Reformation Elena Tote Bag: ее вместительность и удобная форма делают модель практичным вариантом на осень.

А вот Дженнифер Лоуренс для своих повседневных выходов выбирает не сумку, а рюкзак. Модель Fendi с зебровским принтом компактна, удобна и может идеально вписаться как в городской лук, так и в вечерний наряд.

Дженнифер Лоуренс с рюкзаком с принтом зебра: смотрите фото



Дженнифер Лоуренс показала трендовый рюкзак / скриншот из инстаграма

Как носить зебровский принт, чтобы он смотрелся уместно

Стилисты советуют не перегружать образ, когда речь идет о таком ярком мотиве. Лучше всего сумка с принтом зебры смотрится в сочетании с однотонным пальто, трикотажем, костюмными тканями или простыми джинсами без дополнительного декора.

Именно в аксессуарах этот принт создает нужный эффект без излишеств, а более сдержанные оттенки коричневого помогают смягчить его графичность. Поэтому тренд легко адаптировать как для тех, кто хочет придать образу выразительности, так и для тех, кто предпочитает более сдержанную подачу.



Как носить сумку с принтом зебра / фото из инстаграма

На фоне осенних покупок зебровский принт хорошо сочетается с шоколадно-коричневой палитрой, которая также становится одной из ключевых в этом сезоне. Вместе эти оттенки создают более мягкий и продуманный образ, в котором акцент не выглядит случайным.

Кстати, вам поможет правило 7 баллов при выборе одежды и аксессуаров для своих модных образов.