Без правил після 60: Сара Джессіка Паркер показала, як розкішно носити рожеві банти та сивину

Акторка і зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер довела, що вік не може бути обмеженням для певних речей, які нібито вважаються молодіжними. Нещодавно вона показала дуже ніжний образ зі стрічками, повз який ми не могли пройти.

Стрічки в акторки були всюди – на сукні, і навіть у волоссі. Стилісти акторки створили для неї справжній казковий аутфіт. Разом зі своїм чоловіком Метью Бродеріком 61-річна зірка відвідала гала-вечір New York City Ballet. Читайте та дивіться, як можна елегантно і романтично укласти волосся з сивими пасмами.

Коса з бантами: зачіска, що привертає увагу

Б'юті-образ акторки привернув до себе увагу фактурною зачіскою. Сара Джессіка Паркер обрала довгу каскадну косу, заплетену з об'ємних пасом. Спереду волосся гладко зачесане назад із піднятим об'ємом на маківці, що гарно відкриває обличчя та підкреслює макіяж із акцентом на очі. У фарбуванні стилісти зберегли природність: сріблясто-сиві пасма біля обличчя плавно переходять у медово-золотаві довгі локони.

Сара Джессіка Паркер зі стрічками у волоссі: дивіться фото

Родзинкою укладки стали ніжно-рожеві атласні банти, вплетені по всій довжині коси від основи до самого низу. Вони ідеально перегукуються зі стрічками на сукні, зв'язуючи весь образ в єдине стилістичне ціле.

Сукня Сари Джессіки Паркер зі стрічками

Основою вечірнього ансамблю акторки стала напівпрозора пишна сукня ніжно-кремового відтінку з прозорими довгими рукавами. Всю поверхню тонкої сітчастої тканини прикрашає дрібна квіткова вишивка в пастельних рожево-зелених тонах, що додає вбранню весняної свіжості та особливої тендітності.

Сара Джессіка Паркер у сукні зі стрічками: дивіться фото

Головним акцентом сукні виступає корсетне шнурування вздовж ліфа та спідниці, виконане з довгих ніжних атласних стрічок рожевого кольору. Ці стрічки зав'язані у численні банти та вільно спадають донизу, створюючи динаміку під час ходьби.

Актриса доповнила свій лук витонченими підвісками, сережками з перлинами та світлим клатчем. Жодних стереотипів та правил у 60 років. Ну, скажіть, що казково?

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