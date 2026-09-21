Стильний трюк на осінь: Дженніфер Лоуренс показала цікавий образ із фланелевою сорочкою

Осінній гардероб вимагає грамотного поєднання затишку та елегантності в повсякденних аутфітах. Оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс показала простий стилістичний прийом, який зробить базовий міський лук цікавим та стильним.

Голлівудські зірки дедалі частіше обирають стиль high-low, вдало поєднуючи демократичні базові речі із розкішними аксесуарами. Під час чергової прогулянки Нью-Йорком Дженніфер Лоуренс показала ідеальний приклад того, як зробити розслаблений осінній аутфіт цікавішим за допомогою лише однієї деталі, пише Harpers Bazaar.

Основою її луку стала біла оверсайз-футболка з принтом зів'ялої квітки у вазі та яскраві помаранчеві штани вільного крою із контрастними абстрактними смужками. Головним акцентом і стилістичним трюком виявилася затишна червоно-синя фланелева сорочка, зав'язана на талії.

Дженніфер Лоуренс у повсякденному житті: дивіться відео

Зав'язана сорочка не лише додає текстури та багатошаровості, а й візуально підкреслює силует. Акторка доповнила образ жовтими замшевими лоферами від The Row, сонцезахисними окулярами та масивним золотим ланцюжком.

Головною прикрасою аутфіту стала чорна шкіряна сумка Kelly від Hermes із тисненням під крокодила, яку акторка носила розстібнутою на згині ліктя. Саме ця культова річ створила контраст із розслабленим одягом і додала шику.

До речі, таке поєднання різних за стилем речей є фірмовим почерком акторки. Вона вміє мати природний та невимушений вигляд як на червоній доріжці, так і під час денної прогулянки містом.

Як одягається Дженніфер Лоуренс у повсякденному житті: дивіться фото

Як трансформувати цей образ для щоденного гардероба

Цей стилістичний прийом із сорочкою на талії легко адаптувати до різних щоденних потреб. Якщо замінити яскраві помаранчеві штани на класичні прямі джинси або широкі штани нейтрального бежевого кольору, образ стане стриманішим.

Замість лоферів можна обрати мінімалістичні білі кеди або шкіряні козаки, що додасть аутфіту динаміки у більш прохолодні дні. У разі зниження температури фланелеву сорочку легко накинути на плечі або вдягнути поверх футболки, використавши її як легкий верхній шар під оверсайз-тренч.

У такій формулі також вирішальну роль грають аксесуари. Якщо змінити структуровану сумку на м'який шкіряний тоут або кросбоді, ви отримаєте повністю розслаблений стиль для вихідного дня.

Як ми вже писали, штани у цьому образі можна замінити на джинси, наприклад, на білі. Білий денім восени легко комбінувати з іншими речами, і ми знаємо, як це зробити.