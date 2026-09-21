Голливудские звезды все чаще выбирают стиль high-low, удачно сочетая доступные базовые вещи с роскошными аксессуарами. Во время очередной прогулки по Нью-Йорку Дженнифер Лоуренс показала идеальный пример того, как сделать непринужденный осенний наряд более интересным с помощью всего одной детали, пишет Harpers Bazaar.

Основой ее лука стала белая оверсайз-футболка с принтом увядшего цветка в вазе и яркие оранжевые штаны свободного кроя с контрастными абстрактными полосками. Главным акцентом и стилистическим трюком стала уютная красно-синяя фланелевая рубашка, завязанная на талии.

Дженнифер Лоуренс в повседневной жизни: смотрите видео

Завязанная рубашка не только добавляет текстуры и многослойности, но и визуально подчеркивает силуэт. Актриса дополнила образ желтыми замшевыми лоферами от The Row, солнцезащитными очками и массивной золотой цепочкой.

Главным украшением наряда стала черная кожаная сумка Kelly от Hermes с тиснением под крокодила, которую актриса носила расстегнутой на сгибе локтя. Именно эта культовая вещь создала контраст с непринужденной одеждой и добавила шика.

Кстати, такое сочетание вещей разных стилей – фирменный почерк актрисы. Она умеет выглядеть естественно и непринужденно как на красной дорожке, так и во время дневной прогулки по городу.

Как одевается Дженнифер Лоуренс в повседневной жизни: смотрите фото

Как адаптировать этот образ для повседневного гардероба

Этот стилистический прием с рубашкой на талии легко адаптировать к различным повседневным потребностям. Если заменить яркие оранжевые штаны на классические прямые джинсы или широкие штаны нейтрального бежевого цвета, образ станет более сдержанным.

Вместо лоферов можно выбрать минималистичные белые кеды или кожаные сапоги, что придаст аутфиту динамики в более прохладные дни. В случае понижения температуры фланелевую рубашку легко накинуть на плечи или надеть поверх футболки, использовав ее в качестве легкого верхнего слоя под оверсайз-тренч.

В такой комбинации решающую роль также играют аксессуары. Если заменить структурированную сумку на мягкий кожаный тоут или кроссбоди, вы получите полностью непринужденный стиль для выходного дня.

Как мы уже писали, штаны в этом образе можно заменить на джинсы, например, на белые. Белый деним осенью легко сочетать с другими вещами, и мы знаем, как это сделать.