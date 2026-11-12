Рубінові штани підкорюють зимову моду: вони стануть головним трендом цього сезону

Рубінові штани стали головним модним відкриттям сезону осінь-зима 2026 – 2027. Вони остаточно втратили статус винятково вечірнього вбрання. Насичений відтінок коштовного каменю тепер пропонують сміливо інтегрувати в затишні міські аутфіти.

Шовкові та сатинові моделі кольору рубіну стрімко заполонили вулиці Парижа, Мілана та Нью-Йорка, зазначає видання Vogue. На сезонних подіумах цей тренд підтримали провідні дизайнери, запропонувавши альтернативу стриманій естетиці непомітної розкоші.

Модні штани на зиму 2027 року

Дім Zuhair Murad презентував монохромний комплект з рубіновими штанами та виразним топом, а тайванська марка Shiatzy Chen представила оксамитовий варіант із середньою посадкою. Водночас бренд Ann Demeulemeester продемонстрував сучасну варіацію класичного строю, поєднавши приталений жакет з рубіновими шортами.

Модний образ з рубіновими штанами / Фото з інстаграму @pretemoitaveste

У міських образах ці штани найкраще розкриваються в межах total look у комбінації зі шкіряними пальтами, однобортними жакетами або ретропіджаками, перев'язаними паском під грудьми.

Збалансувати ошатність такої фактури допоможуть спортивні сонцезахисні окуляри, об'ємні куртки-бомбери, смугасті сорочки поло та улюблені повсякденні снікерси.

Як носити рубінові штани / Фото з інстаграму @cvseev

З настанням холодів більшість жінок автоматично дістає з шафи звичну темну пару взуття, адже це здається найпрактичнішим рішенням для міських вулиць. Однак дизайнери та світові інфлюенсери наполегливо пропонують змінити модні звички і додати у свій гардероб трохи свіжості.

Якщо ви шукаєте модне взуття на зиму, яке б пасувало до штанів будь-якого кольору, то пропонуємо ознайомитись з нашим матеріалом.