Створюємо скандинавський гардероб: 6 простих правил бездоганного стилю

Практичність, бездоганна універсальність та невимушений унікальний характер — саме ці риси роблять скандинавський стиль головним орієнтиром сучасної моди. Північні модниці майстерно поєднують абсолютний комфорт із вишуканою естетикою, надихаючи створити функціональний гардероб на щодень.

Щоб адаптувати цей стиль під своє життя, достатньо розуміти філософію поєднання речей та обирати функціональні елементи для щоденної капсули. Модниці зі скандинавських країн полюбляють прості та універсальні речі, високу якість, стримані кольори, але водночас не позбавляють себе можливості додати яскравих акцентів.

Що таке скандинавський стиль: як підібрати речі

Ось головні прийоми, які допоможуть повторити невимушений скандинавський шик у своєму гардеробі:

Обирайте практичність і свободу рухів. Золоте правило північних модниць стверджує, що одяг має бути бездоганним, але водночас максимально зручним. Якщо у вашому аутфіті легко пересуватися містом чи кататися на велосипеді, ви влучили в ціль.



Як одягатися у скандинавському стилі / Фото з Pinterest

Інвестуйте у якісну базу. Скандинавки роблять акцент на натуральних і довговічних тканинах. Основу їхнього гардеробу становлять лаконічні джинси з ідеальною посадкою, светри з кашеміру та вовни, лаконічне взуття та структуровані сумки.



Що таке скандинавський стиль в одязі / Фото з Pinterest

Зберігайте невимушеність та уникайте надмірної ошатності. Цей стиль вирізняється приємною розслабленістю навіть у святкових чи ділових образах. Головне завдання – мати елегантний вигляд, але без відчуття, що ви провели біля дзеркала кілька годин.



Осінній образ у сканді-стилі / Фото з despi_naka

Міксуйте дизайнерські речі зі спортивними акцентами. Інфлюенсерки сміливо стилізують дорогі аксесуари з повсякденними футболками, зручними худі чи кросівками. Таке навмисне заниження формальності робить образ динамічним і легким.

Як одягаються скандинавки: дивіться фото

Підтримуйте локальних дизайнерів. Замість тотального шопінгу в мас-маркетах на кшталт Zara чи Mango додавайте до бази речі самобутніх місцевих брендів. Це допоможе сформувати унікальний персональний почерк без копіювання чужих шаблонів.

Особливості скандинавського стилю в одязі: дивіться фото

Не бійтеся кольорів і виразних принтів. Епоха, коли скандинавський стиль асоціювався виключно з сірими та чорними тонами, залишилася у минулому. Сміливо додавайте до гардеробу оптимістичні відтінки, геометричні візерунки та яскраві акцентні аксесуари.



Модний скандинавський стиль / Фото з інстаграму elinorcharlotte

Скандинавська естетика доводить, що краса полягає у простоті, комфорті та гармонії з собою. До речі, цей стиль може допомогти вам скласти класний універсальний гардероб на осінь з базовими речами.