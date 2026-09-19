Повернулися в гардероби модниць: які сорочки в клітинку обирати та з чим носити цієї осені
Сорочка в клітинку – одна з тих речей, які регулярно повертаються до осіннього гардероба. Минулого сезону її популярність дещо відсунули лонгсліви-поло в смужку, однак цієї осені клітинка знову набирає популярності.
Особливо актуальними такі сорочки стають у перехідний період, коли вдень ще тепло, але вранці та ввечері – прохолодно. Саме в цей час їх активно додають до своїх образів модниці. Які сорочки в клітинку будуть актуальними восени 2026 року та з чим їх поєднувати – розповіло видання ELLE.
Які сорочки в клітинку обирати
Вільні моделі оверсайз залишаються популярними, але цього сезону до них додалися й більш приталені сорочки. Та найбільше змінилася сама клітинка. Цього сезону вона стала дрібнішою й нагадує візерунок на класичних чоловічих сорочках.
Серед найактуальніших відтінків – темно-синій і темно-зелений. Водночас в образах модниць часто можна побачити сорочки в коричневих, сірих і темно-червоних тонах.
Як носити сорочку в клітинку восени
Варіантів стилізації чимало. Один із них – носити сорочку як самостійний верхній шар, залишивши кілька верхніх ґудзиків розстебнутими, щоб утворити досить глибоке декольте. Так образ матиме більш розслаблений вигляд.
Ще один спосіб – вдягати сорочку поверх майки. Для базового образу підійдуть біла або сіра майка, які добре поєднуються з різними відтінками клітинки.
А якщо хочеться додати образу невимушеності, сорочку можна зав'язати на талії. Такий прийом добре працює в поєднанні з лонгслівом або замшевою курткою.
Щодо низу, то найпростіший варіант – вільні джинси.
Не менш вдало сорочка в клітинку поєднується зі штанами оливкового, коричневого та інших природних відтінків. Це можуть бути карго або штани-балони з гумками внизу.
У теплі дні сорочку можна носити й із шортами до коліна.
Для більш жіночного образу поєднуйте її зі спідницею-олівцем до коліна. Особливо цікаво сорочка в клітинку виглядатиме зі шкіряною спідницею.
До речі, сорочка в клітинку також чудово підходить для багатошарових образів. Раніше дизайнер Андре Тан розповів, як правильно поєднувати кілька речей, щоб створити стильний осінній образ.