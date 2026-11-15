Модні спідниці на Новий рік: які моделі обрати для свята
Пошук ідеального образу на Новий рік часто перетворюється на справжній квест, адже хочеться мати ефектний та святковий вигляд, але водночас не витрачати кошти на річ «на один вечір». Найкращим рішенням у цьому випадку стане акцентна спідниця.
Святкова спідниця легко створює настрій вечірки у парі з ошатним топом, а після свят без проблем інтегрується у ваш базовий гардероб. Цього сезону стилісти пропонують одразу кілька безпрограшних варіантів, які зроблять вас зіркою новорічної ночі.
Перший фаворит – моделі з ефектом металік. Сріблясті, золотисті або з делікатним голографічним блиском спідниці миттєво привертають увагу та не потребують складних прикрас.
Спідниця з ефектом металік на Новий рік / Фото з Pinterest
Не менш актуальними залишаються варіанти з бахромою. Вона знову підкорила подіуми, адже додає силуету особливої динаміки, легкості та грайливого руху під час танців.
Спідниця з бахромою на Новий рік / Фото blaireadiebee
Для поціновувачок стриманої елегантності ідеально підійде класична атласна спідниця. Її благородний шовковистий блиск має дорогий та вишуканий вигляд, особливо у глибоких винних, смарагдових або молочних відтінках.
Модні спідниці для святкування Нового року / Фото з Pinterest
Головна перевага таких речей – їхня універсальність. Після завершення святкувань не варто ховати святкову спідницю глибоко в шафу. У повсякденному житті ці моделі чудово працюють на контрастах фактур і стилів.
Трендові спідниці на Новий рік 2027 / Фото з Pinterest
Спробуйте поєднати сяючий металік або ніжний атлас із затишним об'ємним гольфом, класичною білою сорочкою або навіть розслабленою спортивною толстовкою. Додайте грубі черевики чи улюблені кеди – і ви отримаєте стильний, сучасний образ на кожен день, який тішитиме вас ще не один сезон.
І ловіть ще одну ідею на Новий рік від Сальми Гаєк, яка показала розкішну сукню у червоному кольорі.