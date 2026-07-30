Піксі з андеркатом: чому ця зіркова стрижка ідеально підходить для зрілого волосся

Короткі стрижки давно завоювали репутацію чогось зухвалого, елегантного та стильного. А ще чомусь так сталося, що жінки за 50 полюбляють обирати саме короткі зачіски. Тоді якщо вибирати, то найкраще!

Зустрічайте стрижку піксі з андеркатом. Ця текстурна зачіска з м'яким хаосом і виразним характером свого часу підкорила Голлівуд: її носили Скарлетт Йоганссон, Кеті Перрі, Тільда Свінтон, Пінк та інші зірки, пише ELLE. Сьогодні цей варіант зачіски знову повертається в моду і стилісти радять її обирати саме жінкам 50+.

Головна фішка піксі з андеркатом – це контраст довжини. Скроні та потилицю вистригають або коротко знімають машинкою, а на верхівці залишають довший текстурний об'єм. Завдяки такому переходу зачіска має гарний вигляд на будь-якій структурі волосся та в рази скорочує час на щоденне укладання.

Тільда Свінтон зі стрижкою піксі з андеркатом: дивіться фото

Чому піксі з андеркатом ідеально підходить для зрілого волосся

З віком волосся стає тьмяним, тонким та втрачає густоту й об'єм. Класичні довгі пасма або важке каре можуть підкреслювати ці зміни й візуально обтяжувати обличчя. Стрижка з андеркатом працює навпаки:

створює прикореневий об'єм. Завдяки короткій базі з боків і ззаду верхні довші пасма легко піднімаються й тримають форму без кілограмів стайлінгу;

візуально підтягує овал обличчя. Відкриті скроні та вилиці створюють ліфтинг-ефект, роблячи акцент на очах і вилицях;

позбавляє від зайвої ваги густе волосся. Якщо зріле волосся залишається жорстким та густим, то андеркат прибирає зайвий об'єм знизу, полегшуючи силует.

Емма Томпсон показує стрижку піксі з андеркатом: дивіться відео

Як стилізувати та доглядати за стрижкою: корисні поради

Стилісти радять тим, хто має таку зачіску, формувати об'єм пальцями. Ви можете забути про складну укладку зі спеціальними інструментами. Достатньо збити пасма біля коренів руками під час сушіння феном.

Використовуйте легкі засоби, що надають текстури волоссю. Для м'якої фіксації та підйому підійде мус або пінка для укладання, а окремі пасма на верхівці можна виділити за допомогою пасти чи воску.



Як доглядати за стрижкою піксі з андеркатом / фото з інстаграму

Також варто регулярно оновлювати форму. Щоб зачіска не втрачала чіткості та акуратності, відвідуйте майстра кожні 6 – 7 тижнів. А якщо ви вирішите змінити образ, то оновлюйте довжину зрізами, рівномірно підганяючи верхні та нижні пасма, щоб уникнути хаотичного вигляду.

І не забувайте про догляд за волоссям – старайтеся уникати рутинних звичок, які погіршують стан волосся й роблять його сухим.