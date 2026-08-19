Наймодніша стрижка "шег", яка ідеально пасує кучерявому волоссю: стилісти рекомендують

Після цього образу хочеться роздивитися текстуру волосся уважніше. Стрижка "шег" тримає форму навіть кучерявого волосся завдяки продуманим шарам. У ній поєднуються рух, м’яка недбалість і виразний силует. Саме цю модель стилісти рекомендують кучерявкам.

Ключ до цієї стрижки полягає не в ідеально рівних пасмах, а в тому, як майстер працює з природною текстурою, пише Vogue. Саме тому стрижка "шег" (shag) на кучерявому волоссі має особливо живий вигляд: вона не пригладжує локони, а підкреслює їхній рух і додає образу характеру.

Стилісти радять не намагатися зробити зачіску з цією стрижкою надто охайною. У цій стрижці важливі м'які шари, трохи об'єму біля обличчя та відчуття легкої недбалості, яке й робить результат сучасним.



Стрижка шег на кучеряве довге волосся / фото з інстаграму

Як стилісти пропонують працювати з кучерями

За словами перукарів, головне завдання – не "переборщити" з формою. Кучерява шег краще працює тоді, коли волосся зберігає природний малюнок завитка, а шари лише допомагають йому лягати м'якше й органічніше.

Окрему увагу радять приділити пасмам біля обличчя. Саме вони створюють той самий невимушений ефект, коли стрижка має легкий, але водночас зібраний вигляд.



Модна стрижка на кучеряве волосся / фото з інстаграму

Ще одна важлива деталь – контроль за вагою волосся. Якщо прибрати забагато, локони можуть втратити пружність; якщо залишити надто багато довжини, форма стане менш виразною.

Чому стрижка "шег" стала популярною

Шег повертається в моду саме тоді, коли в зачісках цінують природність. Вона не вимагає надмірної укладки й має охайний та стильний вигляд в повсякденному ритмі, де важливі зручність і живий об'єм.

Для кучерявого волосся це ще й спосіб не боротися з текстурою, а працювати разом із нею. Тому така стрижка є сучасною і водночас досить універсальною – від неї легко перейти і до більш розслабленого, і до більш зібраного образу.

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