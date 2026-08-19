Секрет этой стрижки заключается не в идеально ровных прядях, а в том, как мастер работает с естественной текстурой, пишет Vogue. Именно поэтому стрижка "шег" (shag) на вьющихся волосах выглядит особенно живо: она не приглаживает локоны, а подчеркивает их движение и придает образу характер.

Стилисты советуют не пытаться сделать прическу с этой стрижкой слишком аккуратной. В этой стрижке важны мягкие слои, немного объема у лица и ощущение легкой небрежности, которое и делает результат современным.



Стрижка "шег" на длинных вьющихся волосах / фото из инстаграма

Как стилисты предлагают работать с кудрями

По словам парикмахеров, главная задача – не "переборщить" с формой. Кудрявая стрижка "шег" лучше смотрится тогда, когда волосы сохраняют естественный рисунок завитка, а слои лишь помогают им ложиться мягче и органичнее.

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Отдельное внимание советуют уделить прядям у лица. Именно они создают тот самый непринужденный эффект, когда стрижка выглядит легко, но в то же время аккуратно.



Модная стрижка для вьющихся волос / фото из инстаграма

Еще одна важная деталь – контроль за объемом волос. Если убрать слишком много, локоны могут потерять упругость; если оставить слишком много длины, форма станет менее выразительной.

Почему стрижка "шег" стала популярной

"Шег" возвращается в моду именно тогда, когда в прическах ценят естественность. Она не требует чрезмерной укладки и выглядит аккуратно и стильно в повседневной жизни, где важны удобство и живой объем.

Для вьющихся волос это еще и способ не бороться с текстурой, а работать с ней. Поэтому такая стрижка является современной и в то же время достаточно универсальной – от нее легко перейти как к более расслабленному, так и к более собранному образу.

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