Стильний дует: 7 найкращих коротких стрижок для жінок 60+, які носять окуляри

Вдало підібрана коротка стрижка здатна не лише освіжити образ після 60 років, а й перетворити окуляри на вишуканий акцент вашого стилю. Досвідчені стилісти переконані, що зачіска та оправа мають доповнювати одна одну, створюючи гармонійний та омолоджувальний ефект.

Правильно підібрана зачіска допомагає створити необхідний об'єм для тонкого волосся та підкреслити красу обличчя, не конфліктуючи з формою дужок чи лінз, пише Parade. Головне правило зіркових експертів полягає у створенні балансу, де стрижка та окуляри працюють як єдиний стильний ансамбль.

1. Чубчик-штора

Подовжений чубчик-штора є ідеальним способом освіжити зачіску без радикальних змін довжини. Він м'яко обрамляє обличчя та легко укладається набік, що дозволяє уникнути тертя об оправу окулярів. Така деталь додає образу легкості та створює миттєвий ефект омолодження.

Памела Андерсон з чубчиком-шторкою: дивіться фото

2. Текстурне піксі

Коротка та грайлива стрижка піксі з текстурованими пасмами робить окуляри повноцінною частиною вашого модного образу. Завдяки легким недбалим шарам волосся отримує природний об'єм, який не осідає протягом дня. Для стилізації достатньо використати дрібку спеціального спрею або пасти.

Джеймі Лі Кертіс з короткою стрижкою та окулярами: дивіться фото

3. Класичний лоб

Подовжений боб зберігає достатню довжину для руху волосся, але залишає форму структурованою та акуратною. Така зачіска чудово пасує під будь-яку форму окулярів, додаючи зовнішності елегантності та стриманого шику. Легке фарбування з відблисками додасть волоссю візуальної густоти.

Ґейл Кінг з класичним бобом та окулярами: дивіться фото

4. Багатошаровий шег

Стрижка шег із рваними шарами створена для тих, хто цінує невимушеність та не бажає витрачати багато часу на укладку. Динамічні пасма навколо обличчя пом'якшують масивні оправи та роблять риси обличчя виразнішими. Достатньо сформувати зачіску пальцями з легким флюїдом.

Стрижка шег Даян Кітон: дивіться фото

5. Кучерявий кроп

Для володарок кучерявого волосся чудово підійде коротка стрижка з об'ємом на верхівці та коротшими скронями. М'які завитки створюють контраст із чіткими геометріями оправ, що робить образ дуже гармонійним. Догляд за такою стрижкою простий і вимагає лише зволожувального крему для завитків.



Стрижка Сьюзан Серендон, яка пасує окулярам / Getty Images

6. Боб з боковим проділом

Глибокий боковий проділ відкриває скроні та запобігає накопиченню об'єму там, де сидять дужки окулярів. Довжина до лінії підборіддя балансує важкі або яскраві оправи, витягуючи силует. Укладка брашингом від обличчя додає зачісці вишуканого та доглянутого вигляду.

Боб з боковим проділом Гелен Міррен: дивіться фото

7. Гладкий боб

Чіткий боб довжиною до підборіддя з мінімальним шаруванням створює лаконічний та сучасний силует. Така зачіска не перевантажує образ і дає змогу виразним окулярам стати головним акцентом. Для довершеного вигляду пасма можна вирівняти праскою та закласти за вуха.

Стрижка Дженніфер Еністон: дивіться фото

Не бійтеся експериментувати з формою та шукати той варіант, у якому ви почуваєтеся найкомфортніше та найвпевненіше. Правильно підібраний силует зачіски неодмінно підкреслить вашу індивідуальність. А ще більше натхнення вам допоможе знайти матеріал 24 Каналу про багатошарові стрижки зірок 50+.