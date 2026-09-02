Правильно подобранная прическа помогает придать тонким волосам необходимый объем и подчеркнуть красоту лица, не вступая в противоречие с формой оправы или линз, пишет Parade. Главное правило звездных экспертов заключается в создании баланса, при котором стрижка и очки работают как единый стильный ансамбль.

1. Челка-штора

Удлиненная челка-штора – идеальный способ освежить прическу без радикальных изменений длины. Она мягко обрамляет лицо и легко укладывается набок, что позволяет избежать трения об оправу очков. Такая деталь придает образу легкости и создает мгновенный эффект омоложения.

Памела Андерсон с челкой-шторкой: смотрите фото

2. Текстурное пикси

Короткая и игривая стрижка пикси с текстурированными прядями делает очки полноценной частью вашего модного образа. Благодаря легким небрежным слоям волосы приобретают естественный объем, который не спадает в течение дня. Для укладки достаточно использовать щепотку специального спрея или пасты.

Джейми Ли Кертис с короткой стрижкой и очками: смотрите фото

3. Классический лоб

Удлиненный боб сохраняет достаточную длину для движения волос, но при этом форма остается структурированной и аккуратной. Так же выглядит прическа, которая прекрасно подходит к любой форме очков, придавая внешнему виду элегантности и сдержанного шика. Легкое окрашивание с бликами придаст волосам визуальной густоты.

Гейл Кинг с классическим бобом и очками: смотрите фото

4. Многослойный шег

Стрижка шег с рваными слоями создана для тех, кто ценит непринужденность и не желает тратить много времени на укладку. Динамичные пряди вокруг лица смягчают массивные оправы и делают черты лица более выразительными. Достаточно сформировать прическу пальцами с помощью легкого флюида.

Стрижка шег Дайан Китон: смотрите фото

5. Кудрявый кроп

Для обладательниц вьющихся волос прекрасно подойдет короткая стрижка с объемом на макушке и более короткими висками. Мягкие локоны создают контраст с четкими геометрическими формами оправ, что делает образ очень гармоничным. Уход за такой стрижкой прост и требует лишь увлажняющего крема для кудрей.



Стрижка Сьюзан Сарандон, которая подходит к очкам / Getty Images

6. Боб с боковым пробором

Глубокий боковой пробор открывает виски и предотвращает накопление объема там, где сидят дужки очков. Длина до линии подбородка уравновешивает тяжелые или яркие оправы, вытягивая силуэт. Укладка брашингом от лица придает прическе изысканный и ухоженный вид.

Боб с боковым пробором у Хелен Миррен: смотрите фото

7. Гладкий боб

Четкий боб длиной до подбородка с минимальным слоистым срезом создает лаконичный и современный силуэт. Такая прическа не перегружает образ и позволяет выразительным очкам стать главным акцентом. Для безупречного вида пряди можно выпрямить утюжком и зачесать за уши.

Стрижка Дженнифер Энистон: смотрите фото

Не бойтесь экспериментировать с формой и искать вариант, в котором вы чувствуете себя наиболее комфортно и уверенно. Правильно подобранный силуэт прически непременно подчеркнет вашу индивидуальность. А еще больше вдохновения вам поможет найти материал 24 Канала о многослойных стрижках звезд 50+.