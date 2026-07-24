Правильная техника стрижки способна мгновенно приподнять пряди у корней и сделать прическу более пышной. Как пишет ELLE со ссылкой на ведущих британских стилистов Саманту Кусик и Адама Рида, женщинам после 50 – 60 лет стоит выбирать многослойные стрижки. Именно они станут главным инструментом для восстановления объема.

По словам Саманты Кусик, слои равномерно распределяют вес и визуально приподнимают прикорневую зону, где изменения наиболее заметны. В свою очередь Адам Рид подчеркивает, что современный тренд – это мягкие и продуманные формы, которые подчеркивают естественную текстуру.

Слои – это одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для зрелых волос. Они создают форму, упругость и добавляют динамику, которая меняет весь образ,

– поделилась Саманта.

Многослойные стрижки для зрелых волос

Для тонких волос. Стилисты советуют выбирать длинное каре или "лоб" (long bob) с мягкими слоями вокруг лица. Важно, чтобы стрижка оставалась сдержанной, ведь слишком глубокое наслаивание может визуально сделать волосы еще тоньше. Также отлично подходят варианты длиной до ключиц, которые сохраняют достаточную плотность. Памела Андерсон пользуется этими советами.

Для волнистых волос. Оптимальным выбором станет стрижка средней длины до плеч, где слои начинаются от скул. Это дает волнам пространство для естественного движения и создает легкий современный эффект. Берем пример с Хэлли Бэрри.

Для вьющихся и текстурных волос. Вьющимся волосам необходимы слои, чтобы они имели красивую форму. Если убрать лишнюю густоту с кончиков, прическа не будет свисать треугольником, а макушка останется пышной. Отличный пример – прическа Мэг Райан.

Для прямых волос. Нужно брать пример с длинных многослойных волос Дженнифер Энистон или Гвинет Пэлтроу. Длинные мягкие слои от середины длины создают иллюзию густоты.

Для короткой длины. В трендах лета остаются "мягкий пикси" с текстурными длинными прядями на макушке и стрижка "бикси" (сочетание пикси и каре). Она придает объем на макушке и делает черты лица более выразительными. Джейми Ли Кертис уже давно является амбассадоркой стиля пикси.

Помимо многослойности стилисты используют и другие приемы и стильные стрижки, которые освежают и омолаживают.