Правильна техніка стрижки здатна миттєво підняти пасма біля коренів і зробити зачіску значно пишнішою. Як пише ELLE з посиланням на провідних британських стилістів Саманту Кусік та Адама Ріда, жінкам після 50 – 60 років варто вибирати багатошарові стрижки. Саме вони стануть головним інструментом для відновлення об'єму.

За словами Саманти Кусік, шари рівномірно розподіляють вагу та візуально підіймають прикореневу зону, де зміни найпомітніші. Своєю чергою Адам Рід наголошує, що сучасний тренд – це м'які та продумані форми, які підкреслюють природну текстуру.

Шари – це одна з найголовніших речей, які ви можете зробити для зрілого волосся. Вони створюють форму, пружність і додають динаміки, яка змінює весь образ,

– поділилася Саманта.

Багатошарові стрижки для зрілого волосся

Для тонкого волосся. Стилісти радять обирати довге каре або "лоб" (long bob) із м'якими шарами довкола обличчя. Важливо зберігати стрижку стриманою, адже занадто глибоке шарування може візуально зробити волосся ще тоншим. Також чудово працюють варіанти довжиною до ключиць, які зберігають достатню щільність. Памела Андерсон користується цими порадами.

Для хвилястого волосся. Оптимальним вибором стане стрижка середньої довжини до плечей, де шари починаються від вилиць. Це дає хвилі простір для природного руху та створює легкий сучасний ефект. Беремо приклад з Геллі Беррі.

Для кучерявого та текстурного волосся. Кучерям необхідні шари, щоб вони мали гарну форму. Якщо прибрати зайву густоту з кінчиків, зачіска не буде висіти трикутником, а маківка залишиться пишною. Класний приклад – зачіска Мег Раян.

Для прямого волосся. Потрібно брати приклад із довгого багатошарового волосся Дженніфер Еністон чи Гвінет Пелтроу. Довгі м'які шари від середини довжини створюють ілюзію густоти.

Для короткої довжини. У трендах літа тримається "м'який піксі" з текстурними довгими пасмами на верхівці та стрижка "біксі" (поєднання піксі та каре). Вона додає об'єму на маківці й робить риси обличчя виразнішими. Джеймі Лі Кертіс давно є амбасадоркою стилю піксі.

Окрім багатошаровості стилісти використовують й інші способи та стильні стрижки, які освіжають та омолоджують.