Донька Демі Мур та Брюса Вілліса вийшла заміж: весільну сукню Balenciaga створювали 712 годин

Молодша донька Демі Мур та Брюса Вілліса, 32-річна Таллула Вілліс, офіційно вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі під час затишної церемонії в Айдахо. Найбільше уваги у цій події привернула історія створення її весільного образу, який перетворився на справжній витвір високої моди.

Усього за кілька місяців до свята Таллула жартома шукала варіанти суконь на онлайн-платформі Etsy, проте у результаті її вибір упав на ексклюзивне кутюрне вбрання від Balenciaga, пише Vogue. Вбрання розробив креативний директор бренду П'єрпаоло Піччолі, для якого ця робота стала однією з перших весільних моделей на новій посаді. Разом із зірковим стилістом Бредом Ґорескі та своєю матір'ю Демі Мур наречена створила делікатний, казковий і водночас дуже особистий образ.

Весільна сукня доньки Брюса Вілліса: дивіться фото

Сукня-колонна без бретелей виконана з шовкового сатину та вистелена шовковою органзою. Головним акцентом ззаду став драпований шлейф і масивний бант, який, за задумом дизайнера, мав створювати ефект розгортання дорогоцінного подарунка. Цікаво, що скульптурна лінія декольте була натхненна виходом Демі Мур у чорній сукні Balenciaga на вечірці Vanity Fair: Таллула вирішила відмовитися від кольє, щоб залишити акцент лише на чистих архітектурних формах.

Сукня Талулли Вілліс на весіллі: дивіться відео

Створення цієї сукні вимагало грандіозної майстерності – на це пішло 712 годин кропіткої роботи ательє. Понад 405 годин майстри витратили безпосередньо на конструкцію та примірки, а ще 60 годин пішло на створення ручної вишивки – кожну пелюстку з органзи вручну розшивали бісером і прикріплювали до тканини по одній. Завершальним штрихом стала невагома фата, на створення якої майстри витратили додаткові дев'ять годин.

Примірка весільної сукні Таллули Вілліс: дивіться відео

Для самої Таллули цей вихід став символом внутрішньої сили та гармонії із собою. Вона зізналася, що прагнула мати магічний та нестандартний вигляд, і це у неї дійсно вийшло.

Якщо у вас також намічається весілля, то сукню Таллули можна взяти як референс до майбутнього весільного образу. Ну а лук Клаудії Шиффер у трендовому кольорі ідеально підійде для образа подружки нареченої.