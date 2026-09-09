Трендова смужка й шоколадно-золота палітра: Тейлор Свіфт показала ідеальне вбрання для побачення

З настанням перших прохолодних днів зірки пропонують нові натхненні поєднання для вечірніх виходів. Тейлор Свіфт продемонструвала вишукану шовкову сукню з американською проймою, яка підкреслює силует і задає головний мотив цієї осені.

Для осіннього побачення в Нью-Йорку співачка обрала струменисту максисукню фасону галтер від Stella McCartney з діагональними смужками в глибоких шоколадних та металізованих золотих відтінках. Елегантний крій з відкритою спиною та американською проймою візуально видовжує силует і створює витончений акцент на плечах, пише Marie Claire.

Поєднання теплого коричневого кольору з мерехтінням золота робить образ надзвичайно розкішним і чудово пасує для затишних вересневих вечорів. Свій аутфіт Тейлор доповнила босоніжками з подвійними ремінцями Aquazzura Twist у відтінку рожевого золота та прикрасами з опалами з колекції Елізабет Тейлор. В цей елегантний образ ідеально вписалася лаконічна сумочка коричневого кольору.

Тейлор Свіфт у сукні Stella McCartney на побаченні: дивіться фото

Образ завершували сережки з цитринами від Mindi Mond та витончений браслет Spinelli Kilcollin. Її коханий Тревіс Келсі підтримав модний дует і також випробував тренд на геометричний принт. Спортсмен з'явився у невимушеній кремовій сорочці з коротким рукавом, прикрашеній лаконічною тонкою смужкою.

Геометричні візерунки підкорюють світові подіуми

Смужка стала одним із ключових мотивів осінньо-зимового сезону. Цей графічний візерунок з'явився у колекціях багатьох провідних модних будинків, серед яких Vivienne Westwood, Mugler, Chanel та Fendi.

Діагональні та вертикальні лінії гармонійно коригують пропорції фігури, додаючи динаміки навіть найпростішому крою. Восени стилісти радять звернути увагу на трикотажні сукні міді та шовкові моделі в теплій осінній гамі.

Тейлор Свіфт у смугастій сукні на побаченні з Тревісом: дивіться фото

Для гармонійного переходу між сезонами зовсім не обов'язково повністю змінювати гардероб. Багато улюблених елементів легко адаптувати до прохолодної погоди за допомогою багатошаровості та закритого взуття.

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