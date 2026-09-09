Для осеннего свидания в Нью-Йорке певица выбрала струящееся макси-платье фасона халтер от Stella McCartney с диагональными полосками в насыщенных шоколадных и металлизированных золотых оттенках. Элегантный крой с открытой спиной и американским вырезом визуально удлиняет силуэт и создает изящный акцент на плечах, пишет Marie Claire.

Сочетание теплого коричневого цвета с мерцанием золота делает образ необыкновенно роскошным и прекрасно подходит для уютных сентябрьских вечеров. Свой наряд Тейлор дополнила босоножками с двойными ремешками Aquazzura Twist в оттенке розового золота и украшениями с опалами из коллекции Элизабет Тейлор. В этот элегантный образ идеально вписалась лаконичная сумочка коричневого цвета.

Тейлор Свифт в платье Stella McCartney на свидании: смотрите фото

Образ завершали серьги с цитринами от Mindi Mond и изящный браслет Spinelli Kilcollin. Ее возлюбленный Трэвис Келси поддержал модный дуэт и также опробовал тренд на геометрический принт. Спортсмен появился в непринужденной кремовой рубашке с короткими рукавами, украшенной лаконичной тонкой полоской.

Геометрические узоры покоряют мировые подиумы

Полоска стала одним из ключевых мотивов осенне-зимнего сезона. Этот графический узор появился в коллекциях многих ведущих модных домов, среди которых Vivienne Westwood, Mugler, Chanel и Fendi.

Диагональные и вертикальные линии гармонично корректируют пропорции фигуры, придавая динамики даже самому простому крою. Осенью стилисты советуют обратить внимание на трикотажные платья миди и шелковые модели в теплой осенней гамме.

Тейлор Свифт в полосатом платье на свидании с Трэвисом: смотрите фото

Для гармоничного перехода между сезонами вовсе не обязательно полностью менять гардероб. Многие любимые элементы легко адаптировать к прохладной погоде с помощью многослойности и закрытой обуви.

Ранее 24 Канал подробно рассказывал о 6 летних вещах, которые останутся в тренде осенью, и показал, как стильно сочетать их с трикотажем и жакетами.