Б'юті-тренди зі світових подіумів, якими вже захопилися модниці

Світові тижні моди показали, що тренди краси 2027 року будуть яскравішими й цікавішими, ніж ми очікували. Візажисти та стилісти пропонують нам трохи поекспериментувати з кольорами, техніками нанесення продуктів та зачісками.

Наступного сезону дизайнери й візажисти пропонують нам не боятися виділятися та грати з образами. Тут є місце й абсолютно природним зачіскам, які не потребують складного укладання, й сміливим рішенням у мейкапі. Розповідаємо про найцікавіші фішки зі світових подіумів, які можна спокійно випробовувати вже зараз.

Волосся, яке не треба укладати

Це щось із серії, коли ви ввечері помили голову, лягли спати з мокрою шевелюрою, а вранці у вас зачіска із розкішним структурованим волоссям. Моделі Prada, Gucci та інших брендів показали свої неприборкані пасма, і це те, що буде в тренді вже наступного теплого сезону. Як вам такий варіант?

Модні зачіски 2026 – 2027: дивіться фото

Рум'яна не тільки на вилицях

Візажисти Missoni та Alberta Ferretti пропонують наносити рум'яна не тільки на вилиці, а й трохи ширше, додавши продукт на ніс та щічки. Не знаємо, чи ви захочете спробувати цей тренд, але вигляд має цікавий. Тим більше, що візажисти пропонують використовувати не тільки світлі, а й глибші відтінки. Щось у цьому є!

Як модно наносити рум'яна: дивіться фото

Яскраві акценти

Деякі візажисти вирішили додати до макіяжу моделей декілька цікавих яскравих акцентів. Це насичені сині стрілки, сріблясті куточки очей, блакитні акценти у внутрішніх куточках, рожеві брови та інші деталі. Насправді це доволі класні ідеї для макіяжу, з якими вже можна експериментувати.

Модний макіяж з яскравими стрілками: дивіться фото

Макіяж, що перегукується з одягом

Пам'ятаєте, колись було модно, щоб сумочка перегукувалася зі взуттям у плані кольору? Так-от, ці часи вже давно минули. Тепер модно, щоб помада, колір тіней чи стрілок перегукувалися з деталями образу. Це довели візажисти, що працювали, зокрема, над образами моделей Simone Rocha.



Модний макіяж з Тижня моди / Фото з інстаграму Eva Losada

Як бачимо, літо 2027 ще тільки попереду, а модні тренди вже відомі. 24 Канал вже знає, які речі ми носитимемо у наступному році.