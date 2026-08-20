Практично та модно: деталь гардероба, яка зробить будь-який образ дорогим у міжсезоння

Цю універсальну деталь гардероба ми сміливо будемо носити до кінця літа і не менш активно протягом усієї осені. Оверсайз-блейзер легко вирішує вічну проблему стилю на межі сезонів, перетворюючи навіть найпростіший аутфіт на дорогий образ.

Коли температура за вікном коливається від спеки до вечірньої прохолоди, зібрати гармонійний аутфіт стає справжнім викликом. Втім, відмовлятися від елегантного верхнього шару зовсім не обов’язково – зірки та модні ікони вже давно довели, що блейзер чудово працює навіть у теплий сезон. Головне – знати кілька секретів стилізації та обирати правильні матеріали, пише ELLE.

Жакет як повноцінна мінісукня

Вільний подовжений піджак чудово працює як самостійний елемент. У спекотні дні його можна одягати замість сукні, не перевантажуючи образ зайвими шарами одягу. Доповніть такий лук витонченими босоніжками чи мюлями, мінімалістичними прикрасами та структурованою сумочкою – ви отримаєте розслаблений, але водночас дуже елегантний аутфіт для вечора.



Жакет-спідниця та туфлі на підборах / Фото з Pinterest

Оверсайз жакет з коротким низом

Якщо класичні костюми зі штанами здаються занадто важкими для кінця літа, підніміть лінію низу. Поєднуйте об'ємний жакет із бермудами, класичними шортами чи трендовими капрі. Відкриті ноги додають образу легкості й дозволяють почуватися комфортно, а строгий верх зберігає вишуканий міський стиль.



Оверсайз блейзер та бермуди / фото з інстаграму

Жакет з невагомих тканин

Секрет адаптації блейзера до теплої погоди полягає в матеріалах. Замість щільної вовни обирайте шовк, сатин або легкий льон. Завдяки такій текстурі піджак зберігає чітку форму, але залишається невагомим, дихає та додає образу благородного глянцевого блиску.



Атласний білий жакет з білими штанами / Фото з Pinterest

Оверсайз жакет зі спідницями

Блейзер не обов'язково носити тільки зі штанами. Він створює бездоганний ансамбль із шовковими мідіспідницями або легкими сукнями. Удень такий комплект можна розбавити лаконічними кедами для міських справ, а ввечері змінити їх на підбори для побачення.



Оверсайз жакет зі спідницею міді / фото з інстаграму

Експериментуйте з фактурами та довжиною вже зараз, адже цей елемент гардероба плавно перейде з вами в затишні осінні дні.

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