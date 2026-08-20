Когда температура за окном колеблется от жары до вечерней прохлады, составить гармоничный наряд становится настоящим вызовом. Впрочем, отказываться от элегантного верхнего слоя вовсе не обязательно – звезды и модные иконы уже давно доказали, что блейзер прекрасно смотрится даже в теплый сезон. Главное – знать несколько секретов стилизации и выбирать правильные материалы, пишет ELLE.

Жакет как полноценное мини-платье

Свободный удлиненный пиджак прекрасно смотрится как самостоятельный элемент. В жаркие дни его можно надевать вместо платья, не перегружая образ лишними слоями одежды. Дополните такой лук изящными босоножками или мюлями, минималистичными украшениями и структурированной сумочкой – вы получите непринужденный, но в то же время очень элегантный наряд для вечера.



Жакет-юбка и туфли на каблуке / Фото с Pinterest

Оверсайз-жакет с коротким низом

Если классические костюмы с брюками кажутся слишком тяжелыми для конца лета, поднимите линию низа. Сочетайте объемный жакет с бермудами, классическими шортами или модными капри. Открытые ноги придают образу легкости и позволяют чувствовать себя комфортно, а строгий верх сохраняет изысканный городской стиль.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на



Оверсайз-блейзер и бермуды / фото из инстаграма

Жакет из невесомых тканей

Секрет адаптации блейзера к теплой погоде заключается в материалах. Вместо плотной шерсти выбирайте шелк, сатин или легкий лен. Благодаря такой текстуре пиджак сохраняет четкую форму, но остается невесомым, дышит и придает образу благородный глянцевый блеск.



Атласный белый жакет с белыми брюками / Фото с Pinterest

Оверсайз-жакет с юбками

Блейзер необязательно носить только с брюками. Он создает безупречный ансамбль с шелковыми юбками-миди или легкими платьями. Днем такой комплект можно дополнить лаконичными кедами для городских дел, а вечером сменить их на туфли на каблуке для свидания.



Оверсайз-жакет с юбкой миди / фото из инстаграма

Экспериментируйте с фактурами и длиной уже сейчас, ведь этот элемент гардероба плавно перейдет с вами в уютные осенние дни.

Чтобы составить по-настоящему стильный и актуальный образ, стоит узнать последние советы дизайнера Андре Тана об антитрендах и их модных альтернативах.