Ця зачіска зводить з розуму модниць: її обожнюють Зендея та Олівія Родріго

Коса-ореол стала одним із найактуальніших hair-трендів, що не втрачає своєї популярності незалежно від сезону. Цю вишукану та водночас розслаблену зачіску вже встигли випробувати світові зірки.

Як зазначає видання Cosmopolitan, якщо ви втомилися від класичних зачісок та прагнете спробувати щось свіже й невимушене, варто звернути увагу на косу-ореол. Нещодавно цей розкішний стиль обрали Зендея для червоного хідника та Олівія Родріго для виступу з гуртом The Smashing Pumpkins на фестивалі Lollapalooza.

Зендея та Олівія Родріго показали стильні зачіски

Стилістка Стефані Анджелон поділилася практичними порадами, які допоможуть легко відтворити цей б'юті-тренд у домашніх умовах.

Можна заплести дві коси з боків і закріпити їх невидимками по периметру голови,

– зауважила стилістка.

Це простий спосіб повторити таку зачіску, особливо якщо ви не дуже добре вмієте плести коси. Якщо ж ваші навички плетіння на вищому рівні, можна заплести французьку косу, починаючи з потилиці, а потім обгорнути її навколо голови.

Модна зачіска як в Олівії Родріго / Фото з інстаграму співачки

Ще один цікавий спосіб – наслідувати Зендею та спробувати напівзібрану косу-ореол, залишивши основну довжину волосся розпущеною. Такий варіант чудово підійде для подовженого бобу та інших стрижок середньої довжини, якщо коротші пасма на потилиці постійно вибиваються з плетіння.

Зендея показала стильну зачіску на довге волосся / Фото Getty Images

Анджелон також радить дівчатам не боятися природної текстури та плести косу на другий день після миття волосся, адже так буде значно менше неслухняних пасом. Крім цього, можна використати текстурувальну пудру, щоб додати волоссю об'єму, а потім злегка розпушити косу, обережно витягуючи окремі пасма.

Що цікаво, власниці короткого волосся можуть також повторити цей тренд. Достатньо лише взяти стильний обруч-косу, не заплітаючи власні пасма.

Нагадаємо, раніше ми писали про ностальгічні зачіски із 1990-х та 2000-х, які знову повернулися в моду.