3 головні стрижки зими 2027, які вже сьогодні обирають модниці

Епоха виснажливих ранкових укладань остаточно відступає перед невимушеною пластикою та природним рухом пасом. Модні експерти роблять вибір на користь продуманих стрижок, які зберігають вишуканий вигляд за будь-яких обставин.

Зачіска – це не просто частина щоденного аутфіту, а головний індикатор власного відчуття стилю та доглянутості. Стилісти Vogue разом із провідними салонними експертами визначили ключові стрижки, що формуватимуть естетику зими 2027 року. У центрі уваги опинилися чисті лінії, жива динаміка та природна краса здорового волосся.

М'який боб замість строгих ліній

Жорстка геометрія та ультрагострі зрізи минулих років остаточно поступаються місцем легшим і пластичнішим силуетам. М'який боб із делікатним текстурованим краєм став головним фаворитом майстрів. Засновниця Studio Muse Лора Кім відзначає, що така форма створює витончений, жіночний образ без виснажливого щоденного укладання.



Модні стрижки на зиму 2027 / Фото з інстаграму senalozanopeluqueria

Своєю чергою, Трейсі Сакосітс з Aveda акцентує на абсолютній універсальності цієї зачіски: вона має однаково виграшний вигляд як на прямому волоссі, так і на природних хвилях.

Сміливий мікрочубчик як висока мода

Для тих, хто прагне кардинальних змін без втрати основної довжини, ідеальним рішенням стане графічний мікрочубчик. Стиліст Рорі Калассе переконаний, що ця коротка й акцентна деталь миттєво додасть зачісці фльору кутюрності. Вона гармонійно контрастує з м'яким волоссям, виразно підкреслює вилиці та робить погляд глибшим і відкритішим.

Короткий чубчик у моді взимку 2027: дивіться фото

Едіторіал-форми: ефект журнальної зйомки

Сучасні техніки стрижки дають змогу перенести невимушений блиск журнальних фотосесій у реальне повсякдення. Головний секрет едіторіал-форм – у складному внутрішньому градуюванні. Завдяки йому волосся тримає розкішний об'єм і самостійно лягає в потрібний силует. Ви отримуєте той самий омріяний результат, ніби щойно зійшли зі сторінок глянцю, витрачаючи на збори мінімум часу.

Стильні та модні стрижки на зиму 2027: дивіться фото

Справжня краса сучасної зачіски полягає у свободі рухів, легкості та турботі про здоровий стан пасом. До речі, про догляд за волоссям. Останнім часом тренд скініфікації дедалі більше набирає обертів. 24 Канал раніше писав, що це таке.