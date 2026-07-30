Ідеальні для фото й спеки: 6 трендових зачісок у відпустку, які легко повторити

У довгоочікуваній літній відпустці хочеться виглядати ефектно на фотографіях і водночас не витрачати пів ранку на складні укладки. Головний тренд морського сезону – легкість, невимушеність і текстура, які легко витримують спеку.

Видання Cosmopolitan зібрало добірку найактуальніших зачісок для відпочинку, які ви зможете повторити за лічені хвилини.

Красиві зачіски у відпустку, які легко повторити

Для спекотних днів біля басейну чи на пляжі ідеально підійде низький хвіст. Його можна зробити бездоганно гладким за допомогою легкого гелю або ж залишити текстурним, випустивши кілька пасом біля обличчя. Ця укладка чудово підкреслює лінію шиї, пасує до будь-якого купальника та залишається акуратною навіть під час сильного морського вітру.

Стильна зачіска на літо / Фото Pinterest

Якщо хочеться додати яскравого літнього акценту й захистити голову від пекучого сонця, зберіть волосся у зручний пучок з хусткою. Для цього достатньо закрутити звичайний вузол і зав'язати довкола нього шовкову чи бавовняну хустку. Такий аксесуар миттєво робить образ вишуканішим і береже пасма від пересушування.

Гарна зачіска на море / Фото Pinterest

Шанувальницям морської естетики точно сподобається стиль mermaid hair. М'які природні хвилі з ефектом мокрого волосся створюють враження, ніби ви щойно вийшли з води й сонце висушило пасма. Досягти такого ефекту легко за допомогою текстурувального сольового спрею, який дарує той самий невимушений пляжний об'єм.

Трендова зачіска на літо / Фото Pinterest

Для вечірніх прогулянок узбережжям чи відпочинку в затишному кафе чудово підійде розпущене волосся з косами. Дрібні тонкі коси біля обличчя або легке плетіння від скронь роблять навіть найпростішу укладку романтичною. До того ж ці елементи красиво фіксують пасма, щоб вони не падали на очі.

Яку зачіску зробити влітку / Фото Pinterest

Чудовою альтернативою для активного дня стануть хвости з плетінням. Ви можете заплести колосок від лоба й зібрати його на потилиці або ж спочатку зробити хвіст, а потім косу по всій довжині. Така зачіска надійно тримає форму під час екскурсій чи прогулянок, не плутається й виглядає дуже стильно.

Красива зачіска у відпустку / Фото Pinterest

Для вечірки просто неба чи вишуканої вечері в ресторані найкраще обирати високий пучок. Зібраний на верхівці, він елегантно відкриває плечі та візуально підтягує овал обличчя. Це універсальний варіант під вечірнє вбрання чи відкритий топ, адже дарує відчуття свіжості навіть у літню спеку.

Стильна зачіска на літо / Фото Pinterest

Днями ми розповідали про головну зачіску цього літа, яку легко зробити за кілька хвилин.