Цей б'юті-лайфхак підкорив усіх: як отримати ефект природного сяйва шкіри за допомогою рум'ян

Осінній сезон вимагає особливого підходу до макіяжу, адже тьмяна шкіра потребує швидкого та природного освіження. Новий б'юті-тренд Dewy Blush Sandwich допомагає уникнути помилок у макіяжі та додає обличчю розкішного вигляду.

Як розповідає видання Myself, техніка під назвою Dewy Blush Sandwich підкорює мережу завдяки своїй простоті та приголомшливому результату. Відома візажистка Нам Во, яка працює із зірками рівня Кайлі Дженнер та Роузі Гантінгтон-Вайтлі, показала цей спосіб у своєму інстаграмі.

Як повернути шкірі природне сяйво

Суть б'юті-лайфхаку полягає у нанесенні кремових рум'ян між двома невагомими шарами тонального засобу. Це створює ефект прозорості та м'якого розмиття без чітких меж і запобігає ефекту перевантаженого макіяжу.

Спочатку слід вирівняти тон обличчя тональною основою, яка ідеально відповідає природному відтінку шкіри. Експертка рекомендує використовувати кушон та наносити його легкими рухами за допомогою м'якого спонжа.

Далі на вилиці слід нанести кремові рум'яна та розтушувати їх подушечками пальців. На цьому етапі важливо діяти швидко, щоб продукти м'яко поєдналися між собою.

Потім тим самим спонжем із залишками тонального засобу потрібно легенько покрити рум'яна зверху. Така "сендвіч-техніка" створює враження натурального сяйва та свіжого рум'янцю, що ніби проступає зсередини.

За бажанням образ можна доповнити сяйливими рум'янами для вечірнього виходу.

Днями наша редакція розповідала, як повторити трендовий макіяж Cloud Skin за кілька кроків.