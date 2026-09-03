Найяскравіші образи зірок на відкритті Венеційського фестивалю 2026: блиск та розкіш

Грандіозний Венеційський кінофестиваль 2026 офіційно розпочався, знову перетворивши знаменитий острів Лідо на епіцентр світового кінематографа та високої моди. Найближчими днями на острові пануватиме атмосфера свята, а катери та водні таксі безупинно доправлятимуть знаменитостей першої величини на найочікуваніші прем’єри року.

Для світових зірок кінофестивалі такого масштабу – це не лише презентація нових робіт та відзначення досягнень, а й чергова нагода вигуляти розкішні вечірні вбрання від культових дизайнерів та похизуватися ексклюзивними ювелірними прикрасами. Церемонія відкриття задала високу планку: на доріжці зібралися Амаль та Джордж Клуні, Лора Дерн, Клер Фой, Ніна Добрев, Джонатан Бейлі та багато інших знаменитостей. Кожен з них намагався здивувати вибагливу публіку. Показуємо найяскравіші образи, які вразили блиском та розкішшю.

Лора Дерн

Акторка та продюсерка Лора Дерн зробила ставку на вишукану класику та елегантність. Головним акцентом її образу на церемонії відкриття стали розкішні ювелірні прикраси від бренду Cartier, які додали виходу особливого сяйва та статусностi. Ніжна сукня Лори – від Prada.

Лора Дерн на Венеційському кінофестивалі 2026: дивіться відео

Клер Фой

Зірка серіалу "Корона" Клер Фой продемонструвала витончений вихід у яскравій червоній сукні від Bottega Veneta. Стриманий крій у поєднанні з прикрасами від Swarovski та шкіряними високими рукавицями створив магічний та елегантний ансамбль, який привернув особливу увагу.



Клер Фой у червоній сукні на Венеційському фестивалі 2026 / Getty Images

Ніна Добрев

Акторка додала червоному хіднику сучасної динаміки та сміливості, залишаючись в рамках елегантності та стриманості. Ніна Добрев зачарувала публіку лаконічною чорною сукнею до підлоги, що сяяла на усі камери фестивалю. Цікавим акцентом став шлейф, що обрамляв фігуру акторки з обох боків.



Ніна Добрев у мерехтливій чорній сукні у Венеції 2026 / Getty Images

Джонатан Бейлі

Серед чоловіків особливу увагу привернув Джонатан Бейлі. Актор з'явився у бездоганно підігнаному костюмі від Giorgio Armani, показавши приклад сучасної чоловічої класики, де кожна деталь – від лацканів до взуття – підібрана з особливою точністю.

Джонатан Бейлі на Венеційському фестивалі 2026: дивіться фото

Бріттані Сноу

Акторка показала сексуальну елегантність у чорній силуетній сукні до підлоги, з глибоким вирізом, який був оформлений мерехтливою стрічкою. Скромно доповнили образ прикраси від Cartier.

Бріттані Сноу у чорній сукні з глибоким вирізом: дивіться фото

Меггі Джилленгол

Голова міжнародного журі вибрала для відкриття фестивалю лаконічне вбрання від Celine. Це чорна сукня до підлоги з атласним верхом, який елегантно відкривав її плечі.

Меггі Джилленгол у чорній сукні на Венеційському фестивалі: дивіться відео

Стильні виходи на кінофестивалі тільки розпочинаються, однак Амаль Клуні задала модний тон ще до офіційного старту заходу. Дізнайтеся більше про трендовий оливковий аутфіт Клуні, у якому вона прибула до Венеції напередодні урочистостей.