Змінила чотири образи: які сукні Наталка Денисенко обрала для весілля з Савранським

Наталка Денисенко нарешті показала фото зі свого весілля з Юрієм Савранським, який нещодавно змінив прізвище на Ярошенко.

Пишне весілля пара відсвяткувала в Києві, на території ресторанно-відпочинкового комплексу "Яхта на Дніпрі". Для особливого дня акторка підготувала одразу чотири образи. Розглядаємо кожен із них детальніше в матеріалі 24 Каналу.

Для весільної церемонії Наталка Денисенко обрала сукню від українського бренду KATY CORSO з колекції весна 2027. Модель Elowen має лаконічний корсет і дуже пишну спідницю.

Наталка Денисенко з чоловіком на весіллі / Фото: Сергій Шуневич

Верх виконаний з атласу та підкреслює фігуру, а прямий виріз додає образу елегантності. Особливу увагу привертає об'ємна спідниця з м'якими складками та драпіруванням, які починаються від талії й красиво спадають донизу. Позаду сукня має шлейф завдовжки 50 сантиметрів. Доповненням до цього весільного образу Наталки Денисенко стала довга фата, перлове намисто та невеликі сережки-пусети.

Наталка Денисенко на весіллі / Фото: Сергій Шуневич

Для весільного танцю Наталка Денисенко обрала вбрання від українського бренду DĀRKA. Судячи з фотографій, це сукня-трансформер, яка дозволила акторці створити одразу два образи. На першому фото на сукні видно пишну верхню частину, декоровану пір'ям. На іншому – її вже немає, тож залишається обтисла спідниця з тим самим корсетом. Сама Денисенко назвала це вбрання "сукнею-голубкою". Акторка також додала до образу ефектний головний аксесуар – обруч із пір'ям.

Наталка Денисенко на весіллі / Фото: Сергій Шуневич

Ще один образ Наталка Денисенко обрала для катання на яхті та вечірньої частини святкування. Акторка постала в короткій сукні з ліфом у формі серця та спідницею, вкритими мереживом макраме й оздобленими бахромою з блискучих паєток. Такий декор додає образу грайливості. Вбрання акторка поєднала з туфлями на підборах зі схожим оздобленням.

Наталка Денисенко на весіллі / Фото: Сергій Шуневич

До слова, нещодавно весільними образами дивувала й Даша Квіткова. Блогерка теж обрала для свого особливого дня одразу кілька суконь.