Головний взуттєвий хіт осені: 4 прості способи носити чорно-білі лофери цього сезону
Цієї осені у моду повертаються двоколірні чорно-білі лофери. Вони приносять у гардероб легкий вінтажний настрій і водночас виглядають свіжо та сучасно.
Найкраща пара до такого взуття – звичайні прямі джинси. Разом вони створюють універсальну базу, яку можна легко адаптувати під будь-який настрій чи подію. Видання Vogue зібрало кілька простих та ефектних способів носити це поєднання в прохолодний сезон.
З приталеним жакетом
Жіночний жакет із підкресленою талією (на кшталт культового силуету Dior) повертає моду на витонченість. У парі з простими прямими штанами та контрастними лоферами він створює стильний контраст. Так, образ виглядає зібрано та елегантно, але без зайвої суворості.
Зі шкіряним жакетом або курткою
Шкіряні речі додають образу характеру та виразності. До лоферів ідеально пасуватиме лаконічний шкіряний піджак, модель без коміра або куртка з коміром-стійкою.
З бездоганною білою сорочкою
Це вічна класика, яка ніколи не набридає. Щоб комплект заграв новими барвами, пограйте з деталями. Наприклад, розстебніть верхні ґудзики, додайте помітні прикраси або накиньте на плечі затишний светр поверх сорочки.
З підвернутими джинсами та довгим пальтом
Простий стилістичний трюк – злегка підвернути краї джинсів, щоб повністю відкрити лофери та щиколотки. Це не лише підкреслює красиву форму взуття, а й рятує низ штанів від вологи під час осінньої сльоти. Водночас зверху достатньо накинути довге шкіряне пальто, класичний тренч чи об'ємне вовняне пальто.
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