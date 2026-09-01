Головний взуттєвий хіт осені: 4 прості способи носити чорно-білі лофери цього сезону

Цієї осені у моду повертаються двоколірні чорно-білі лофери. Вони приносять у гардероб легкий вінтажний настрій і водночас виглядають свіжо та сучасно.

Найкраща пара до такого взуття – звичайні прямі джинси. Разом вони створюють універсальну базу, яку можна легко адаптувати під будь-який настрій чи подію. Видання Vogue зібрало кілька простих та ефектних способів носити це поєднання в прохолодний сезон.

З приталеним жакетом

Жіночний жакет із підкресленою талією (на кшталт культового силуету Dior) повертає моду на витонченість. У парі з простими прямими штанами та контрастними лоферами він створює стильний контраст. Так, образ виглядає зібрано та елегантно, але без зайвої суворості.

Модне взуття на осінь – чорно-білі лофери / Фото Pinterest

Зі шкіряним жакетом або курткою

Шкіряні речі додають образу характеру та виразності. До лоферів ідеально пасуватиме лаконічний шкіряний піджак, модель без коміра або куртка з коміром-стійкою.

З чим носити чорно-білі лофери восени / Фото Pinterest

З бездоганною білою сорочкою

Це вічна класика, яка ніколи не набридає. Щоб комплект заграв новими барвами, пограйте з деталями. Наприклад, розстебніть верхні ґудзики, додайте помітні прикраси або накиньте на плечі затишний светр поверх сорочки.

Стильний образ з лоферами на осінь / Фото Pinterest

З підвернутими джинсами та довгим пальтом

Простий стилістичний трюк – злегка підвернути краї джинсів, щоб повністю відкрити лофери та щиколотки. Це не лише підкреслює красиву форму взуття, а й рятує низ штанів від вологи під час осінньої сльоти. Водночас зверху достатньо накинути довге шкіряне пальто, класичний тренч чи об'ємне вовняне пальто.

Як носити лофери з джинсами / Фото Pinterest

Раніше ми розповідали, з чим носити кросівки восени.