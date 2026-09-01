Лучший вариант для такой обуви – обычные джинсы прямого кроя. Вместе они создают универсальную основу, которую легко адаптировать под любое настроение или событие. Издание Vogue собрало несколько простых и эффектных способов носить это сочетание в прохладный сезон.

С приталенным жакетом

Женственный жакет с подчеркнутой талией (по типу культового силуэта Dior) возвращает моду на утонченность. В сочетании с простыми прямыми джинсами и контрастными лоферами он создает стильный контраст. Так образ выглядит сдержанно и элегантно, но без лишней строгости.

Модная обувь на осень – черно-белые лоферы / Фото Pinterest

С кожаным жакетом или курткой

Кожаные вещи придают образу характер и выразительность. К джинсам и лоферам идеально подойдет лаконичный кожаный пиджак, модель без воротника или куртка с воротником-стойкой.

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С чем носить черно-белые лоферы осенью / Фото Pinterest

С безупречной белой рубашкой

Это вечная классика, которая никогда не надоедает. Чтобы ансамбль заиграл новыми красками, поэкспериментируйте с деталями. Например, расстегните верхние пуговицы, добавьте заметные украшения или накиньте на плечи уютный свитер поверх рубашки.

Стильный образ с лоферами на осень / Фото Pinterest

С подвернутыми джинсами и длинным пальто

Простой стилистический трюк – слегка подвернуть края джинсов, чтобы полностью открыть лоферы и лодыжки. Это не только подчеркивает красивую форму обуви, но и спасает низ брюк от влаги во время осенней слякоти. При этом сверху достаточно накинуть длинное кожаное пальто, классический тренч или объемное шерстяное пальто.

Как носить лоферы с джинсами / Фото Pinterest

Ранее мы рассказывали, с чем носить кроссовки осенью.