Як носити літнє взуття восени: 4 стильні прийоми, які виглядають дорожче, ніж коштують
Хто сказав, що осінь означає кінець літнім туфлям? Точно не модниці, яких помітили на Тижні моди в Нью-Йорку. Вони одягали прості пари шкарпеток, щоб перевести своє взуття теплого сезону в прохолодний.
Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan. За допомогою цього простого рішення вони зможуть носити свої літні туфлі та мюлі аж до настання зими.
Літнє взуття разом зі шкарпетками можна носити восени
Стрітстайл Нью-Йоркського тижня моди місцевим fashion-інфлюєнсеркам довелося підлаштовувати під мінливу погоду. Між сильною спекою, раптовими дощами та різким зниженням температури модниці доклали подвійних зусиль, щоб створити стильні й водночас комфортні образи.
Саме під час пошуку креативних рішень для таких умов більшість із них зупинили свій вибір на дуже простому аксесуарі, який є у гардеробі кожної з нас, а саме на шкарпетках. Вони, а також подовжений варіант – гольфи, допомагають полегшити міжсезонну зміну образів, ідеально поєднуючись із сандалями, мюлями, туфлями на підборах, балетками та лоферами.
Одягнути шкарпетки, щоб і далі носити улюблене взуття – без сумніву, найпростіший модний прийом, який можна повторити восени. До того ж, окрім очевидного комфорту, шкарпетки значно підвищують виразність образу.
Цей прийом спирається на популярну концепцію wrong-shoe theory (теорія неправильного взуття), де навмисно підбирається деталь, яка виглядає невідповідно, але саме це робить образ завершеним та модним.
Як адаптувати цей тренд до української осені
- Тонкі напівпрозорі шкарпетки та туфлі-човники. Це додасть образу "бібліотечного" шарму, як це зробила інфлюенсерка Амелі Зільбер.
- Мереживні шкарпетки та босоніжки на підборах. Ідеальний варіант для вечірнього виходу, який створює вишуканий контраст фактур.
- Щільні ребристі шкарпетки та лофери. Класика стилю old money, яка забезпечує тепло та ідеально пасує до ділових костюмів.
- Шкарпетки з розділеним носком та в'єтнамки. Сміливе рішення для прихильниць комфорту, яке активно популяризує покоління Z.
Окрім естетики, шкарпетки виконують важливі захисні функції. Зокрема, запобігають тертю ремінців та забезпечують терморегуляцію в перехідний період.
Днями ми писали про те, як стилізувати лофери з торочками, які стали одним із головних трендів цієї осені.