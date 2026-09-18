Lady 24 Тренди сезону Як носити літнє взуття восени: 4 стильні прийоми, які виглядають дорожче, ніж коштують
18 вересня, 12:31
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Як носити літнє взуття восени: 4 стильні прийоми, які виглядають дорожче, ніж коштують

Влада Пономарьова

Хто сказав, що осінь означає кінець літнім туфлям? Точно не модниці, яких помітили на Тижні моди в Нью-Йорку. Вони одягали прості пари шкарпеток, щоб перевести своє взуття теплого сезону в прохолодний.

Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan. За допомогою цього простого рішення вони зможуть носити свої літні туфлі та мюлі аж до настання зими.

Літнє взуття разом зі шкарпетками можна носити восени

Стрітстайл Нью-Йоркського тижня моди місцевим fashion-інфлюєнсеркам довелося підлаштовувати під мінливу погоду. Між сильною спекою, раптовими дощами та різким зниженням температури модниці доклали подвійних зусиль, щоб створити стильні й водночас комфортні образи. 

Саме під час пошуку креативних рішень для таких умов більшість із них зупинили свій вибір на дуже простому аксесуарі, який є у гардеробі кожної з нас, а саме на шкарпетках. Вони, а також подовжений варіант – гольфи, допомагають полегшити міжсезонну зміну образів, ідеально поєднуючись із сандалями, мюлями, туфлями на підборах, балетками та лоферами.

Як носити шкарпетки з літнім взуттям восени – модні поради / Фото Pinterest

Одягнути шкарпетки, щоб і далі носити улюблене взуття – без сумніву, найпростіший модний прийом, який можна повторити восени. До того ж, окрім очевидного комфорту, шкарпетки значно підвищують виразність образу.

Цей прийом спирається на популярну концепцію wrong-shoe theory (теорія неправильного взуття), де навмисно підбирається деталь, яка виглядає невідповідно, але саме це робить образ завершеним та модним.

Модний образ з мюлями і шкарпетками / Фото Pinterest

Як адаптувати цей тренд до української осені

  • Тонкі напівпрозорі шкарпетки та туфлі-човники. Це додасть образу "бібліотечного" шарму, як це зробила інфлюенсерка Амелі Зільбер.
  • Мереживні шкарпетки та босоніжки на підборах. Ідеальний варіант для вечірнього виходу, який створює вишуканий контраст фактур.
  • Щільні ребристі шкарпетки та лофери. Класика стилю old money, яка забезпечує тепло та ідеально пасує до ділових костюмів.
  • Шкарпетки з розділеним носком та в'єтнамки. Сміливе рішення для прихильниць комфорту, яке активно популяризує покоління Z.

Окрім естетики, шкарпетки виконують важливі захисні функції. Зокрема, запобігають тертю ремінців та забезпечують терморегуляцію в перехідний період.

Днями ми писали про те, як стилізувати лофери з торочками, які стали одним із головних трендів цієї осені.

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