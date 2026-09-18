Як носити літнє взуття восени: 4 стильні прийоми, які виглядають дорожче, ніж коштують

Хто сказав, що осінь означає кінець літнім туфлям? Точно не модниці, яких помітили на Тижні моди в Нью-Йорку. Вони одягали прості пари шкарпеток, щоб перевести своє взуття теплого сезону в прохолодний.

Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan. За допомогою цього простого рішення вони зможуть носити свої літні туфлі та мюлі аж до настання зими.

Літнє взуття разом зі шкарпетками можна носити восени

Стрітстайл Нью-Йоркського тижня моди місцевим fashion-інфлюєнсеркам довелося підлаштовувати під мінливу погоду. Між сильною спекою, раптовими дощами та різким зниженням температури модниці доклали подвійних зусиль, щоб створити стильні й водночас комфортні образи.

Саме під час пошуку креативних рішень для таких умов більшість із них зупинили свій вибір на дуже простому аксесуарі, який є у гардеробі кожної з нас, а саме на шкарпетках. Вони, а також подовжений варіант – гольфи, допомагають полегшити міжсезонну зміну образів, ідеально поєднуючись із сандалями, мюлями, туфлями на підборах, балетками та лоферами.

Як носити шкарпетки з літнім взуттям восени – модні поради / Фото Pinterest

Одягнути шкарпетки, щоб і далі носити улюблене взуття – без сумніву, найпростіший модний прийом, який можна повторити восени. До того ж, окрім очевидного комфорту, шкарпетки значно підвищують виразність образу.

Цей прийом спирається на популярну концепцію wrong-shoe theory (теорія неправильного взуття), де навмисно підбирається деталь, яка виглядає невідповідно, але саме це робить образ завершеним та модним.

Модний образ з мюлями і шкарпетками / Фото Pinterest

Як адаптувати цей тренд до української осені

Тонкі напівпрозорі шкарпетки та туфлі-човники. Це додасть образу "бібліотечного" шарму, як це зробила інфлюенсерка Амелі Зільбер.

Це додасть образу "бібліотечного" шарму, як це зробила інфлюенсерка Амелі Зільбер. Мереживні шкарпетки та босоніжки на підборах. Ідеальний варіант для вечірнього виходу, який створює вишуканий контраст фактур.

Ідеальний варіант для вечірнього виходу, який створює вишуканий контраст фактур. Щільні ребристі шкарпетки та лофери. Класика стилю old money, яка забезпечує тепло та ідеально пасує до ділових костюмів.

Класика стилю old money, яка забезпечує тепло та ідеально пасує до ділових костюмів. Шкарпетки з розділеним носком та в'єтнамки. Сміливе рішення для прихильниць комфорту, яке активно популяризує покоління Z.

Окрім естетики, шкарпетки виконують важливі захисні функції. Зокрема, запобігають тертю ремінців та забезпечують терморегуляцію в перехідний період.

Днями ми писали про те, як стилізувати лофери з торочками, які стали одним із головних трендів цієї осені.