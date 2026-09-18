Об этом подробнее – пишет издание Cosmopolitan. Благодаря этому простому решению они смогут носить свои летние туфли и мюли вплоть до наступления зимы.

Летнюю обувь вместе с носками можно носить осенью

Стритстайл Нью-йоркской недели моды местным модным инфлюенсеркам пришлось подстраивать под переменчивую погоду. Между сильной жарой, внезапными дождями и резким понижением температуры модницы приложили двойные усилия, чтобы создать стильные и в то же время комфортные образы.

Именно в поисках креативных решений для таких условий большинство из них остановили свой выбор на очень простом аксессуаре, который есть в гардеробе каждой из нас, а именно на носках. Они, а также удлиненный вариант – гольфы, помогают облегчить межсезонную смену образов, идеально сочетаясь с сандалиями, мюлями, туфлями на каблуках, балетками и лоферами.

Как носить носки с летней обувью осенью – модные советы / Фото Pinterest

Надеть носки, чтобы и дальше носить любимую обувь – без сомнения, самый простой модный прием, который можно повторить осенью. К тому же, помимо очевидного комфорта, носки значительно повышают выразительность образа.

Этот прием опирается на популярную концепцию wrong-shoe theory (теория неправильной обуви), где намеренно подбирается деталь, которая выглядит несоответствующе, но именно это делает образ завершенным и модным.

Модный образ с мюлями и носками / Фото Pinterest

Как адаптировать этот тренд к украинской осени

Тонкие полупрозрачные носки и туфли-лодочки. Это придаст образу "библиотечный" шарм, как это сделала инфлюенсерша Амели Зильбер.

Это придаст образу "библиотечный" шарм, как это сделала инфлюенсерша Амели Зильбер. Кружевные носки и босоножки на каблуке. Идеальный вариант для вечернего выхода, создающий изысканный контраст фактур.

Идеальный вариант для вечернего выхода, создающий изысканный контраст фактур. Плотные ребристые носки и лоферы. Классика стиля old money, которая обеспечивает тепло и идеально подходит к деловым костюмам.

Классика стиля old money, которая обеспечивает тепло и идеально подходит к деловым костюмам. Носки с разделенным носком и вьетнамки. Смелое решение для поклонниц комфорта, которое активно популяризирует поколение Z.

Помимо эстетики, носки выполняют важные защитные функции. В частности, предотвращают натирание ремешков и обеспечивают терморегуляцию в переходный период.

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