В этом сезоне лоферы вернулись в тренд с новой деталью – бахромой, которую традиционно можно увидеть на классической мужской обуви. Об этом пишет модное издание VOGUE.

С чем носить модные лоферы с бахромой?

Прямые джинсы – один из самых простых и в то же время беспроигрышных вариантов для лоферов с бахромой.

Образ с лоферами с бахромой / Фото с инстаграма Débora Rosa

Чтобы создать сдержанный образ для офиса, добавьте белую рубашку. А футболка-поло поможет сделать наряд более непринужденным и придаст ему нотки стиля преппи.

Если хочется более современного образа, сочетайте лоферы с бахромой с блейзером и костюмными шортами. Такой комплект хорошо подойдет для теплой осенней погоды, когда утром и вечером уже прохладно, но днем еще достаточно тепло.

Образ с лоферами, шортами и блейзером / Фото с страницы в инстаграме dressandcoffee

Белые джинсы и штаны также не обязательно оставлять в летнем гардеробе. Осенью они особенно удачно сочетаются с коричневыми лоферами. Такая обувь придаст образу легкое ретро-настроение, которое снова набирает популярность.

Образ с белыми джинсами и лоферами / Фото со страницы e_lke_l в инстаграме

И не спешите убирать льняные штаны до следующего лета. Осенью их можно носить с лоферами вместо босоножек. Добавьте жакет, рубашку, гольф или уютный свитер – и летняя вещь легко впишется в осенний гардероб.

Образ с лоферами и костюмом / Фото с страницы в инстаграме ECCO

Кстати, ранее мы также рассказывали, как стилизовать кроссовки этой осенью.