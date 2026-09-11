Цього сезону лофери повернулися в тренди з новою деталлю – торочками, які традиційно можна побачити на чоловічому класичному взутті. Про це пише модне видання VOGUE.

З чим носити трендові лофери з торочками?

Прямі джинси – один із найпростіших і водночас безпрограшних варіантів для лоферів із торочками.

Образ з лоферами з торочками / Фото з інстаграм-сторінки Débora Rosa

Щоб створити стриманий образ для офісу, додайте білу сорочку. А футболка-поло допоможе зробити вбрання більш розслабленим і додасть йому нотки стилю преппі.

Якщо хочеться сучаснішого образу, поєднайте лофери з торочками з блейзером і костюмними шортами. Такий комплект добре підійде для теплої осінньої погоди, коли вранці та ввечері вже прохолодно, але вдень ще досить тепло.

Образ з лоферами та шортами й блейзером / Фото з інстаграм-сторінки dressandcoffee

Білі джинси та штани також не обов'язково залишати в літньому гардеробі. Восени вони особливо вдало поєднуються з коричневими лоферами. Таке взуття додасть образу легкого ретронастрою, який знову набирає популярності.

Образ з білими джинсами та лоферами / Фото з інстаграм-сторінки e_lke_l

І не поспішайте прибирати лляні штани до наступного літа. Восени їх можна носити з лоферами замість босоніжок. Додайте жакет, сорочку, гольф або затишний светр – і літня річ легко впишеться в осінній гардероб.

Образ з лоферами та костюмом / Фото з інстаграм-сторінки ECCO

До речі, раніше ми також розповідали, як стилізувати кросівки цієї осені.