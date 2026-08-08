Шкарпетки напоказ: провокативний тренд повернувся

Вуличний стиль Тижня моди в Копенгагені завжди дивував сміливістю та експериментами з шарами, але цього сезону фокус змістився на ноги. Стріт-стайл фешн-інфлюенсерів довів, що шкарпетки з босоніжками та сандалями – це модне комбо, а не моветон.

У Копенгагені модники розгорнули справжній тренд на панчохи та шкарпетки з відкритим взуттям і не тільки. Усі їхні образи буквально кричали: "Шкарпетки напоказ!". Це зафіксувала фотографка Сара Трічер у матеріалі WWD. На вулицях данської столиці гольфи до колін сміливо комбінували з балетками, а зім'яті сірі шкарпетки виглядали з лакованих туфель на підборах.

Сірі шкарпетки з рожевими босоніжками: дивіться фото

Справжнім хітом стали сітчасті шкарпетки без п'ятки, які одягали прямо під класичні гумові в'єтнамки Havaianas, та яскраві бірюзові колготки у поєднанні з білими сабо з відкритим носком. Взагалі, судячи з останніх виходів на публіку модних блогерів, можна зробити висновок, що яскраві шкарпетки з в'єтнамки чи будь-яким іншим відкритим взуттям – це хіт.



Різноколірні яскраві шкарпетки з в'єтнамками / фото з інстаграму

Поєднання шкарпеток із сандалями роками перебувало на межі антитренду, проте після популярності високих гольфів від Miu Miu та повернення лоферів це стало звичною історією для стилізацій. У Копенгагені шкарпетки буквально перебрали на себе роль самого взуття – вони доповнювали вирізи, заповнювали відкриті деталі сандалів і створювали нові пропорції. Ось як стильно можна носити шкарпетки наприкінці літа та восени:



Шкарпетки зі шльопанцями / фото з інстаграму



Сірі шкарпетки і туфлі з гострим носом / фото з інстаграму



Прозорі шкарпетки з босоніжками / фото з інстаграму



Білі шкарпетки під чорні босоніжки/ фото з інстаграму

Високі фактурні шкарпетки ідеально підійдуть під трендове осіннє взуття – туфлі Opera.