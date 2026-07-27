Ви й не здогадуєтеся, але у вашій шафі лежить головний аксесуар цієї осені

Прохолодні дні прийдуть дуже швидко, повірте. І от тоді на передній план повернуться аксесуари, які здатні миттєво перетворити найпростіший базовий образ на стильний. Ви можете навіть не здогадуватися, що у вашій шафі лежить модний скарб.

Головним фаворитом цього осіннього сезону стає елемент, який давно є в шафах багатьох модниць – шовковий шарф. Він знову повернувся на модні олімпи й переживає справжнє перезавантаження.

Стилісти радять не обмежуватися однією класичною хусткою, а сміливо поповнювати гардероб різними форматами: від компактних шийних хусточок до об'ємних шарфів та палантинів із яскравими принтами.

Шовкова хустка у колекціях світових дизайнерів

Міжсезонні покази переконливо довели: шовковий шарф – це справжній універсальний скарб сучасного гардероба. Дизайнери віддають йому ключові ролі у своїх аутфітах, а модні інфлюенсери, схоже, ніколи з ним і не розставалися.



Як носити шовкову хустку зі штанами / фото з інстаграму

До прикладу, Dries Van Noten та Versace пропонують носити розкішні спідниці з шовкового твілу, які створюють ефект невимушено загорнутого навколо тіла великого шарфа, пише Elle. Водночас Dior, Pucci, Dolce & Gabbana та Zimmermann створюють принтовані топи й виразні сукні в естетиці шовкових хусток.

Якщо ж ви віддаєте перевагу перевіреній класиці, то звичайний шовковий шарф із цікавим візерунком стане найпростішим способом додати кольору, текстури та шарму будь-якому образу.

Як поєднати шовковий шарф з осіннім гардеробом

Його можна використовувати замість класичного шарфа під верхній одяг. Зав'яжіть невеликий шовковий шарф під комір бежевого тренча, кашемірового пальта або заправте під об'ємний светр із V-подібним вирізом. Це додасть текстури й захистить від прохолодного вітру. Дивіться, як круто стилізувала хустку блогерка Клаудія Морейра, яка буквально є амбасадоркою шовкових хустинок.



Як носити шовкову хустинку восени / фото з інстаграму Клаудії Морейри

Клаудія також часто використовує шовкову хустинку, щоб створити самостійну кофтинку під штани чи спідниці. Вона легко закручує її навколо тіла, драпірує та отримує новий стильний лук. Виходить: одна річ – кілька образів. Якщо прохолодно, то можна накинути на плечі подовжений жакет.



Кофтинка з шовкової хустинки / фото з інстаграму Клаудії Морейри

Шовкова хустинка підійде як для оформлення сумки, так і створення окремого аксесуара, який можна сміливо носити хоч з підборами та елегантною сукнею, хоч з кросівками чи мюлями теплими осінніми днями.



Сумка з шовкової хустки / фото з інстаграму Клаудії Морейри

Звичайно ж, шовкова хустинка може бути й вдалим доповненням у вигляді аксесуару. Наприклад, ви можете використовувати її як шарф, бант, пов'язку на голову, пояс чи навіть як браслет.



Як носити шовкову хустку у вигляді банта / фото з інстаграму Клаудії Морейри

Як стильно носити шовкову хустинку: дивіться відео

А якщо сумніваєтеся, що у вас немає вдалого взуття під сумочку з шовкової хустки, то ловіть матеріал про головний тренд взуття 2026.