Цієї осені спідниці носять саме так: 4 образи, які вже підкорюють модниць
З настанням прохолодної погоди спідниці залишаються головною основою для створення вишуканих та затишних аутфітів. Цього сезону фешн-інфлюєнсерки пропонують практичні поєднання, які легко втілити у щоденному житті.
Як повідомляє видання Cosmopolitan, для створення актуальних осінніх "луків" зовсім не обов'язково повністю змінювати базовий гардероб. Головними фаворитами сезону стали прямі мініспідниці, прямі міді та моделі максі А-силуету в затишній палітрі чи з класичним принтом у клітинку.
Трикотажний верх, мідіспідниця та високі чоботи
Ця затишна формула ідеально підходить для теплої осені та дозволяє комфортно прогулюватися без важкого верхнього одягу. М'який трикотаж додає образу фактурності, а елегантна довжина міді у поєднанні з чоботами створює стрункий силует.
Щоб почуватися тепло у більш прохолодні дні, стилісти радять вдягати під светр тонкий бавовняний лонгслів чи термобілизну, а шию прикрасити шовковою хусткою.
Светр з V-вирізом, мініспідниця та плаский хід
Образ у грайливому стилі preppy стане чудовим рішенням для щоденних виходів. Багатошаровість з лонгслівом чи сорочкою під светром додає луку динаміки та зберігає тепло.
Замість звичних чобіт, ви можете одягнути високі шкарпетки та поєднати їх зі зручними балетками, кросівками чи лоферами на пласкій підошві.
Класичний тренч, спідниця-колона та гостроносе взуття
Поєднання стрункої спідниці-колони з тренчем створює стриманий та надзвичайно елегантний силует. Подовжені лінії візуально витягують фігуру, а гостроносе взуття додає образу вишуканості.
Абсолютну лаконічність аутфіту можна розбавити за допомогою акцентної сумки чи лаконічних прикрас.
Шкіряна куртка, картата спідниця та чоботи
Принт у клітинку завжди миттєво створює осінній настрій, а шкірянка чудово врівноважує романтичність спідниці. Високі чоботи роблять цей "лук" завершеним і практичним для будь-якої погоди.
А щоб створити більш яскравий аутфіт, обирайте спідницю в кольорову клітинку, замість традиційного тартану.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як стиліст Dior радить носити плетену сумку восени.