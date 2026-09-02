Які толстовки носити цієї осені та з чим їх поєднувати: це ваш стильний затишок на осінь

Осінь і затишний трикотаж створені один для одного. З приходом перших холодів худі та толстовки можуть легко перетворитися з простих домашніх речей на базу міського гардероба.

Худі та толстовки вже давно вийшли за межі спортивного стилю, домашнього затишного одягу чи одягу для відпочинку. Тепер ці деталі гардероба цілком можуть створити конкуренцію светрам, джемперам та іншим речам.

Крій та акценти: які худі обирати цієї осені

Головним фасоном сезону залишається оверсайз із щільної, якісної тканини, яка тримає форму. Окрім класичних худі з капюшоном, у гардеробах впевнено закріпилися толстовки на блискавці та моделі з коміром на замку (quarter-zip).



Модні худі на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Окрема увага приділяється практичним деталям: вироби з місткими прихованими кишенями, щільними манжетами та навіть інтегрованими елементами для подорожей (як-от об'ємні капюшони, що виконують роль маски для сну) стають фаворитами для активних днів.

Актуальна палітра кольорів

Осінній гардероб зазвичай тяжіє до спокійних, естетичних відтінків. Проте цієї осені окрім вінтажного сірого та меланжу, глибокого шоколадного, маслянистого жовтого, в моду заходять яскраві кольори. Обирайте для осінніх образів червону толстовку, жовту, синю, зелену, рожеву.



Червона толстовка на осінь 2026 / Фото з Pinterest

З чим поєднувати толстовку: 3 стильних формули

Зі строгим пальтом чи тренчем. Контраст спортивного худі та класичного довгого пальта – улюблений прийом міських модниць. Капюшон випускається поверх коміра пальта, додаючи геометрії.

З прямими джинсами та шкіряною курточкою. Безпрограшна класика на кожен день. Якщо ви обираєте об'ємний верх, нижня частина має тримати чітку форму.

Монохромні трикотажні комплекти. Однотонне поєднання толстовки та прямих спортивних штанів створює цілісний, зібраний вигляд. Головне – доповнити його структурною сумочкою та акцентним взуттям (наприклад, лоферами чи масивними кросівками), аби образ не виглядав як піжама.



Як стильно носити худі восени / Фото з Pinterest

Труднощі з вибором одягу часто виникають не через брак речей, а через дрібниці, які псують навіть найпродуманіший аутфіт. Якщо ви прагнете мати гармонійний вигляд щодня, дізнайтеся про деталі у гардеробі, які непомітно здешевлюють ваш вигляд.