Худи и толстовки уже давно вышли за рамки спортивного стиля, уютной домашней одежды или одежды для отдыха. Теперь эти предметы гардероба вполне могут составить конкуренцию свитерам, джемперам и другим вещам.

Крой и акценты: какие худи выбирать этой осенью

Главным фасоном сезона остается оверсайз из плотной, качественной ткани, которая хорошо держит форму. Помимо классических худи с капюшоном, в гардеробах уверенно закрепились толстовки на молнии и модели с воротником на застежке (quarter-zip).



Модные худи на осень 2026 / Фото с Pinterest

Особое внимание уделяется практичным деталям: изделия со вместительными скрытыми карманами, плотными манжетами и даже встроенными элементами для путешествий (такими как объемные капюшоны, выполняющие роль маски для сна) становятся фаворитами для активных дней.

Актуальная цветовая палитра

Осенний гардероб обычно тяготеет к спокойным, эстетичным оттенкам. Однако этой осенью, помимо винтажного серого и меланжа, глубокого шоколадного, маслянистого желтого, в моду входят яркие цвета. Выбирайте для осенних образов красную толстовку, желтую, синюю, зеленую, розовую.



Красная толстовка на осень 2026 / Фото с Pinterest

С чем сочетать толстовку: 3 стильных формулы

Со строгим пальто или тренчем. Контраст спортивной толстовки и классического длинного пальто – любимый прием городских модниц. Капюшон выходит поверх воротника пальто, добавляя геометрии.

С прямыми джинсами и кожаной курткой. Беспроигрышная классика на каждый день. Если вы выбираете объемный верх, нижняя часть должна сохранять четкую форму.

Монохромные трикотажные комплекты. Однотонное сочетание толстовки и прямых спортивных брюк создает целостный, собранный образ. Главное – дополнить его структурной сумочкой и акцентной обувью (например, лоферами или массивными кроссовками), чтобы образ не выглядел как пижама.



Как стильно носить худи осенью / Фото с Pinterest

Трудности с выбором одежды часто возникают не из-за нехватки вещей, а из-за мелочей, которые портят даже самый продуманный наряд. Если вы стремитесь выглядеть гармонично каждый день, узнайте о деталях в гардеробе, которые незаметно удешевляют ваш образ.