Стильна та комфортна осінь для жінок 40+: 5 способів приховати живіт за допомогою одягу

Після 40 років через гормональну перебудову силует нерідко коригується, і зона живота починає потребувати особливої уваги. На щастя, осінній гардероб ідеально підходить для того, щоб м'яко замаскувати цю особливість і зберегти елегантний вигляд.

Важливо розуміти, що коригувати зону живота ми будемо не через сором, а щоб повернути силуету пропорційність, почуватися впевнено та зберігати цілісність стильного образу. Восени робити це найпростіше: прохолодна погода дозволяє грати з текстурами, цупкими тканинами та багатошаровістю. Холодна пора – це ідеальний час, щоб візуально скоригувати фігуру без втрати затишку й тепла.

Ось ключові осінні лайфхаки та поради, які допоможуть м'яко приховати живіт:

багатошаровість і вертикальні лінії. Наше улюблене. Замість того щоб ховатися за безформними речами, створюйте вертикалі. Довгі трикотажні кардигани, подовжені жакети або жилети в розстебнутому вигляді створюють вертикальну смугу в центрі тулуба, яка візуально витягує силует і робить талію стрункішою;



Багатошаровість допоможе приховати живіт / Фото з Pinterest

асиметрія та драпування. Асиметричний крій светрів, топів чи тунік, а також легке драпування в ділянці живота чудово відвертають увагу та маскують об'єми;

правильні штани та джинси. Обирайте джинси та штани з високою або середньою посадкою із ефектом затягування (tummy-control). Вони комфортно фіксують зону живота та запобігають утворенню небажаних складок;



Джинси та сорочка, щоб приховати живіт / Фото з Pinterest

одяг поверх, а не всередину. Не заправляйте верхній шар одягу в штани чи спідниці на рівні найширшої частини живота. Носіть светри та затишні туніки навипуск, стежачи, щоб край виробу не закінчувався прямо на лінії стегон;

робота з принтами та акцентами. Дрібний геометричний чи абстрактний принт легко "заплутує" зір і маскує рельєф. Крім того, зміщуйте увагу на свої переваги: відкрита зона декольте, яскраві шарфи, акцентні прикраси чи стильне осіннє взуття легко перетягнуть фокус на себе.



Як стильно приховати живіт восени / Фото з Pinterest



Стильний образ плюс сайз з червоними акцентами / Фото з Pinterest

До речі, не дарма ми заговорили про принти, адже цього сезону відомі дизайнери дають нам повну свободу у використанні різних принтів в одному образі. Беріть на замітку!