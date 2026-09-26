Важно понимать, что корректировать область живота мы будем не из-за стеснения, а для того, чтобы вернуть силуэту пропорциональность, чувствовать себя уверенно и сохранить целостность стильного образа. Осенью делать это проще всего: прохладная погода позволяет играть с текстурами, плотными тканями и многослойностью. Холодное время года – идеальный момент, чтобы визуально скорректировать фигуру, не теряя уюта и тепла.

Вот ключевые осенние лайфхаки и советы, которые помогут мягко скрыть живот:

многослойность и вертикальные линии. Наш любимый прием. Вместо того чтобы прятаться за бесформенной одеждой, создавайте вертикали. Длинные трикотажные кардиганы, удлиненные жакеты или жилеты в расстегнутом виде создают вертикальную полосу в центре туловища, которая визуально вытягивает силуэт и делает талию стройнее;



Многослойность поможет скрыть живот / Фото с Pinterest

асимметрия и драпировка. Асимметричный крой свитеров, топов или туник, а также легкая драпировка в области живота прекрасно отвлекают внимание и маскируют объемы;

правильные штаны и джинсы. Выбирайте джинсы и штаны с высокой или средней посадкой с эффектом утяжки (tummy-control). Они комфортно фиксируют зону живота и предотвращают образование нежелательных складок;



Джинсы и рубашка, чтобы скрыть живот / Фото с Pinterest

одежду поверх, а не внутрь. Не заправляйте верхний слой одежды в штаны или юбки на уровне самой широкой части живота. Носите свитера и уютные туники навыпуск, следя за тем, чтобы край изделия не заканчивался прямо на линии бедер;

работайте с принтами и акцентами. Мелкий геометрический или абстрактный принт легко "запутывает" взгляд и маскирует рельеф. Кроме того, смещайте внимание на свои достоинства: открытая зона декольте, яркие шарфы, акцентные украшения или стильная осенняя обувь легко перетянут внимание на себя.



Как стильно скрыть живот осенью / Фото с Pinterest



Стильный образ плюс-сайз с красными акцентами / Фото с Pinterest

Кстати, не зря мы заговорили о принтах, ведь в этом сезоне известные дизайнеры дают нам полную свободу в использовании различных принтов в одном образе.