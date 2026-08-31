Розкішний об’єм волосся біля коренів за лічені хвилини: без засобів та девайсів

Пишна та об’ємна зачіска завжди додає образу особливої свіжості, доглянутості та елегантності. Проте у повсякденному ритмі нам часто не вистачає часу на повноцінну укладку, а під рукою далеко не завжди є потрібні стайлінгові засоби, фен чи спеціальні щітки.

Усі проблеми зі швидким створенням красивого об'єму вирішила б'юті-блогерка Меліс Екрем, яка поділилася у своєму відео неймовірно простим та доступним трюком. Дівчина показала, як підняти волосся біля коренів буквально за пару хвилин до виходу з дому.

Для цього вона використовує звичайний невеликий затискач для волосся: фіксує ним верхні передні пасма над лобом, збираючи її у легку "мальвінку", залишає на деякий час, а перед виходом просто знімає шпильку і збиває зачіску руками. Волосся миттєво стає пишним та набуває бажаної текстури без жодної краплі лаку чи пінки.



Об'єм волосся за допомогою затискача / Скрин відео

У коментарях під відео підписники активно почали ділитися власним досвідом від використання такого методу. Чимало дівчат зазначили, що вже давно користуються цим лайфхаком, проте результат буває досить нестабільним: іноді зачіска виходить просто ідеальною, а іноді пасма лягають жахливо та розпадаються вже за п'ять хвилин.

Щоб примхливе волосся завжди тримало форму, а експрес-укладка тішила вас протягом усього дня, важливо знати кілька простих професійних секретів.

Секрети ідеального об'єму для будь-якого типу волосся:

Використовуйте лайфхак лише на сухе волосся. Якщо пасма будуть хоча б трохи вологими, затискач залишить чіткий і небажаний залом, який буде складно виправити без повторного миття голови.

Змінюйте лінію проділу. Перед тим як зафіксувати шпильку, зачешіть волосся у протилежний від вашого звичного проділу бік. Коли ви знімете затискач і повернете пасма назад, корені природним чином піднімуться.

Не затягуйте затискач занадто туго. Фіксація має бути м'якою, щоб створити плавний вигин, а не жорстку складку на пасмах.

Закріплюйте результат сухим шампунем. Якщо ваше волосся схильне до швидкого засалювання або занадто важке від природи, перед використанням шпильки розпиліть трохи сухого шампуню на корені — це додасть потрібної чіпкості та текстури.



Лайфхаки об'єму волосся / Скрин відео

Щоб ваша зачіска завжди мала бездоганний вигляд, важливо не лише знати правильну техніку фіксації, а й дбати про загальну здорову структуру пасом.

Покращити стан шевелюри та дізнатися про правильний щоденний ритуал допоможуть корисні поради від стиліста як доглядати волосся, а для досягнення стійкого об'єму прямо зараз варто дізнатися про помилки у догляді за волоссям.