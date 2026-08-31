Все проблемы с быстрым созданием красивого объема решила бьюти-блогерка Мелис Экрем, которая поделилась в своем видео невероятно простым и доступным трюком. Девушка показала, как приподнять волосы у корней буквально за пару минут до выхода из дома.

Для этого она использует обычную небольшую заколку-крабик: фиксирует ею верхние передние пряди над лбом, собирая их в легкую "мальвинку", оставляет на некоторое время, а перед выходом просто снимает заколку и взбивает прическу руками. Волосы мгновенно становятся пышными и приобретают желаемую текстуру без единой капли лака или пенки.



Объем волос с помощью зажима / скриншот видео

В комментариях под видео подписчики активно начали делиться собственным опытом использования этого метода. Немало девушек отметили, что уже давно пользуются этим лайфхаком, однако результат бывает довольно нестабильным: иногда прическа получается просто идеальной, а иногда пряди ложатся ужасно и распадаются уже через пять минут.

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Чтобы капризные волосы всегда держали форму, а экспресс-укладка радовала вас в течение всего дня, важно знать несколько простых профессиональных секретов.

Секреты идеального объема для любого типа волос:

Используйте лайфхак только на сухих волосах. Если пряди будут хотя бы немного влажными, зажим оставит отчетливый и нежелательный залом, который будет сложно исправить без повторного мытья головы.

Меняйте линию пробора. Перед тем как закрепить заколку, зачешите волосы в сторону, противоположную вашему привычному пробору. Когда вы снимете заколку и вернете пряди на место, корни естественным образом приподнятся.

Не затягивайте заколку слишком туго. Фиксация должна быть мягкой, чтобы создать плавный изгиб, а не жесткую складку на прядях.

Закрепите результат сухим шампунем. Если ваши волосы склонны к быстрому засаливанию или слишком тяжелые от природы, перед использованием заколки распылите немного сухого шампуня на корни – это придаст нужную упругость и текстуру.



Лайфхаки для объема волос / скриншот видео

Чтобы ваша прическа всегда выглядела безупречно, важно не только знать правильную технику фиксации, но и заботиться об общей здоровой структуре прядей.

Улучшить состояние шевелюры и узнать о правильном ежедневном ритуале помогут полезные советы от стилиста о том, как ухаживать за волосами, а для достижения стойкого объема прямо сейчас стоит узнать об ошибках в уходе за волосами.