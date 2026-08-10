Ідеальний гардероб для спеки: як українці створили його ще сотні років тому – у чому секрет

Коли влітку температура дедалі частіше перевищує +30 градусів, ми шукаємо легкий одяг із натуральних тканин, який дозволяє тілу дихати. Льон, вільний крій, світлі кольори — сьогодні це здається сучасною формулою комфорту. Насправді ж українці користувалися цими принципами задовго до появи сучасної індустрії моди.

Як пояснюють наукові співробітники Музею Івана Гончара, традиційний літній одяг формувався не лише як частина культури чи естетики. Насамперед це була відповідь на клімат, фізичну працю та повсякденні потреби людини. Саме тому багато рішень, які сьогодні вважають сучасними принципами комфортного літнього гардероба, були добре відомі українцям ще кілька століть тому. Найкраще це демонструють експонати з музейної колекції.

Полтавська лляна сорочка: коли комфорт починається з тканини

Одним із таких експонатів є жіноча лляна сорочка з Полтавщини початку ХХ століття, що зберігається в колекції. Виготовлена з доморобного лляного полотна, вона показує, наскільки добре українці розуміли властивості природних матеріалів і вміли поєднати практичність із майстерністю ручної роботи.



Полтавська лляна сорочка / Фото Музею Івана Гончара

Основою літнього одягу були льон і коноплі – матеріали, які добре пропускають повітря, швидко вбирають вологу та так само швидко висихають. Для людей, які більшу частину дня працювали просто неба, це було необхідністю. Саме природні властивості тканини допомагали легше переносити спеку.

Водночас навіть святкові сорочки не втрачали своєї практичності. Тонке домоткане полотно залишалося легким і комфортним у спекотну погоду, а вишивка не заважала головній функції одягу – забезпечувати свободу рухів і комфорт.



Як українки одягалися в давнину влітку / фото з інстаграму

Подільська чоловіча сорочка: простий крій, що працював бездоганно

Чоловіча сорочка з Поділля першої половини ХХ століття, виготовлена з доморобного полотна. Її конструкція яскраво демонструє, що традиційний український одяг створювали насамперед для щоденного життя, а вже потім – для краси.

Традиційна українська сорочка була продуманою конструкцією. Її кроїли з прямих полотнищ тканини, майже не залишаючи відходів. Вільний силует забезпечував природну циркуляцію повітря, широкі рукави не сковували рухів, а сам одяг легко ремонтували, замінюючи окремі деталі, коли вони зношувалися,

– підкреслюють у Музеї Івана Гончара.



Подільська чоловіча сорочка / Фото Музею Івана Гончара

Сьогодні такі принципи назвали б функціональним дизайном. Для українців же це був результат багатовікового практичного досвіду, коли кожна річ мала служити довго, бути зручною й витримувати щоденне використання.

Чернігівська плахта: чому літній стрій був продуманим до деталей

Традиційний літній гардероб складався не лише із сорочки. Це добре ілюструє ткана плахта з Чернігівщини кінця ХІХ століття. Виготовлена вручну з вовняних і бавовняних ниток, вона показує, що український стрій був цілісною системою, у якій кожен елемент виконував свою практичну роль.



Ткана плахта / Фото Музею Івана Гончара

На перший погляд, може здатися несподіваним використання вовни в літньому одязі. Проте традиційне вбрання не складалося з одного матеріалу. Плахту носили поверх легкої лляної сорочки, а сам крій одягу не облягав тіло, залишаючи простір для циркуляції повітря. Поєднання різних натуральних матеріалів забезпечувало комфорт упродовж дня та робило одяг довговічним. Саме так формувався літній гардероб українців.

Традиційний одяг – це не набір окремих речей чи застигла форма. Це результат багатовікового досвіду, коли кожне покоління вдосконалювало те, що отримало у спадок. Саме тому в українському вбранні майже немає випадкових деталей: матеріал, крій, спосіб оздоблення чи навіть те, як носили той чи інший елемент, формувалися під впливом повсякденного життя,

– зазначають експерти музею.

Як минуле допомагає зрозуміти сучасність

Сьогодні дедалі більше говорять про натуральні матеріали, функціональний дизайн, довговічність речей і свідоме споживання. Українська традиція показує, що ці принципи не є новими – вони формувалися століттями як відповідь на реальні потреби людини.

Дослідження традиційного одягу допомагає зрозуміти не лише те, який вигляд мали українці кілька століть тому, а й те, як вони взаємодіяли з природою, використовували місцеві ресурси та створювали речі, розраховані на тривале використання.



Як українці в давнину готували ресурси для одягу / фото з інстаграму

Сьогодні музейна колекція дозволяє побачити традиційний одяг не лише як культурну спадщину, а й як джерело практичних знань. Вона нагадує, що найкращі рішення народжуються не зі швидкоплинних трендів, а з уважного спостереження за довкіллям, розуміння властивостей матеріалів і прагнення створити речі, які служать людині довго.



Який одяг носили наші предки / Фото Музею Івана Гончара

Можливо, саме тому багато принципів, які сучасна мода сьогодні відкриває заново, українці успішно застосовували ще сотні років тому. І саме в цьому полягає цінність традиційного одягу: він розповідає не лише про те, що носили наші предки, а й чому саме такі рішення виявилися настільки вдалими, що залишаються актуальними й сьогодні.

Українці завжди творили з душею та особливою шаною до природи – дбайливо вирощували врожай, власноруч створювали якісне вбрання й гармонійно співіснували з навколишнім світом. Ця глибока повага до землі та її мешканців породжувала дивовижні вірування: наприклад, навіть до змій наші предки ставилися не з острахом, а з повагою.