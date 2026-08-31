Стилістка назвала головну помилку при виборі джинсів: ось ідеальні поради для вдалої покупки

Пошук ідеальної пари деніму нерідко перетворюється на справжній квест, де навіть трендовий фасон може зіпсувати пропорції. Щоб мати бездоганний вигляд, варто спиратися не на імпульсивні бажання та гарячі тренди, а на особливості власної статури.

Персональна стилістка Вікторія Жир у своєму інстаграмі опублікувала відео, у якому детально пояснила, як підібрати ідеальні джинси відповідно до вашої фігури. Вона озвучила найголовнішу помилку, яку ми всі робимо.

За словами експертки, понад 90% дівчат роблять одну й ту ж саму помилку – купують джинси не за посадкою, а просто обирають варіант за розміром. Проте найголовніший критерій під час вибору базового деніму – це крій, який повинен чітко відповідати особливостям вашого тіла.

Як підібрати джинси під свій тип фігури

A-силует (груша): власницям цього типу зазвичай потрібно візуально коригувати нижню частину тіла. Для цього найкраще підійдуть моделі wide leg (широкі штани від стегна) або bootcut (злегка розкльошені донизу).



Як носити джинси bootcut / Фото з Pinterest

X-силует (пісочний годинник): тут головне завдання – підкреслити виразну талію та збалансувати перепад між стегнами й талією. Ідеальним вибором стануть джинси з високою посадкою, які щільно прилягають у зоні поясу.



З чим носити джинси з високою посадкою / Фото GAP

Перевернутий трикутник: щоб урівноважити масивний верх із вузькими стегнами, підійдуть моделі straight leg – класичного прямого крою. Вони створюють потрібний баланс та візуальну гармонію.



Як правильно вибрати базові джинси на осінь / фото з інстаграму

Щодо джинсів скінні (skinny), то стилістка зауважує, що вони залишаються актуальною базою та слугують альтернативою легінсам. Однак важливо пам'ятати: skinny не коригують фігуру, а лише підкреслюють її у тому вигляді, як вона є – з усіма перевагами та нюансами.

Вікторія Жир додає, що всі інші декоративні елементи, колір чи специфічні деталі – це вже справа вашого особистого стилю та естетики, тоді як правильно підібрана база вирішує все.

Як правильно купити базові джинси: дивіться відео

До речі, вдало підібрана модель здатна не лише збалансувати силует, а й візуально забрати кілька зайвих кілограмів. Пропонуємо дізнатися більше про модель джинсів, яка миттєво робить фігуру стрункішою, щоб ваш гардероб працював на вас на всі сто відсотків.