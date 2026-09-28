Стрижки та зачіски, що візуально видовжують обличчя: прості до геніальності трюки

Правильно підібрана зачіска чи стрижка здатна миттєво трансформувати образ та скоригувати форму обличчя без жодних ін'єкцій чи складного контурингу. Прості прийоми з укладанням, проділом та об'ємом допомагають гармонізувати пропорції, розставити правильні акценти й візуально зробити обличчя видовженим.

Форма обличчя легко коригується правильною геометрією волосся, тому варто звернути увагу на зачіски, що створюють вертикальні лінії та додатковий об'єм на маківці. Легкі пасма біля скронь, правильно розставлені акценти у текстурі та вдала довжина допомагають приховати зайву округлість чи широкі вилиці.

Ловіть найпростіші та найефектніші варіанти зачісок, які візуально витягують силует і пасують абсолютно кожній.

Багатошарова стрижка з локонами біля обличчя

Ця зачіска підійде дівчатам практично з будь-якою формою обличчя і саме вона допоможе візуально видовжити обличчя. Рвані багатошарові пасма, які обрамляють контури ваших вилиць, практично одразу дадуть бажаний ефект.

Пріянка Чопра з багатошаровою зачіскою: дивіться фото

Верхній об'ємний пучок

Щоб візуально видовжити обличчя, достатньо зібрати волосся в пучок високо на маківці. Пучок "Балерина" ідеально працює на бажання трохи скоригувати форму обличчя. По боках вилиць можна випустити тонкі пасма для додатково ефекту.

Високий пучок видовжує обличчя: дивіться фото

Недбалий текстурований хвіст

Для того, щоб візуально видовжити волосся достатньо зібрати його у високий хвіст. Для додаткового ефекту потрібно хаотично накрутити волосся, щоб надати йому текстури. Це можна зробити навіть звичайним випрямлячем для волосся.

Високий хвіст візуально видовжує обличчя: дивіться фото

Кіска набік або бічний проділ

Асиметрія – це ще один потужний інструмент для візуальної корекції овалу. Глибокий бічний проділ миттєво зміщує центр уваги, перериває круглі контури та створює необхідну вертикаль. Якщо ж зібрати волосся у злегка недбалу об'ємну косу на один бік, ви додасте образу м'якості й водночас візуально витягнете лінію шиї та підборіддя.



Асиметрична зачіска візуально видовжує волосся / Фото Luci`s Morsels

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